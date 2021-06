Preparen los ahorros: ¡Twenty One Pilots anuncia que vendrán a México!

Después de más de un año de vivir en pandemia y aislamiento, parece que el avance de la vacunación y la baja de contagios comienzan a abrir el panorama en la industria de la música. Basta con ver los festivales y conciertos que se están anunciando y por suerte la Ciudad de México no es la excepción. Al menos no para Twenty One Pilots.

El dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun ha encendido las alarmas entre sus fans de nuestro país. Y es que a través de sus redes sociales anunciaron las fechas para su próxima gira llamada ‘Takeover Tour’, con la cual planean visitar la capital mexicana para ofrecer un show. ¡Señooor, me has mirado a los ojoooos!

Twenty One Pilots anunció que visitarán la CDMX

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la banda estadounidense anunció el nuevo tour donde promocionarán su más reciente disco de estudio ‘Scaled and Icy’, el cual lanzaron el pasado 21 de mayo. “Venimos por ti a partir de este otoño. El TAKEØVER TOUR pasa una semana en cada ciudad, moviendo un lugar a otro, desde el pequeño club hasta una arena”, menciona la banda en su video promocional.

En el tour hay fechas confirmadas para ciudades como Denver, Chicago, Los Ángeles, Boston, Atlanta y hasta Londres. En el caso de la Ciudad de México, Twenty One Pilots sólo se limita a anunciar que pronto darán a conocer las fechas en las que podremos verlos en vivo y en directo. ¡Vayan preparando los ahorros!

Vean el video a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por twenty one pilots (@twentyonepilots)

Vendrán con nuevo disco bajo el brazo y sólo falta esperar a conocer las fechas

Por ahora no se sabe si los Twenty One Pilots también planean visitar otras ciudades de México como Guadalajara y Monterrey, las cuales los artistas suelen visitar cada que vienen de tour por nuestro país.

Lo más probable es que, considerando las circunstancias de la vacunación en México y las fechas ya acomodadas de la banda, veamos a Tyler y Josh hasta mediados del próximo año. Aunque después de todo este tiempo sin shows en vivo estamos seguros de que valdrá cada segundo de espera, ¿o ustedes qué opinan?