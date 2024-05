Lo que necesitas saber: Twenty One Pilots lanzan su nuevo disco, nombrado por el protagonista de su serie conceptual. Acá te contamos todo sobre Clancy.

Twenty One Pilots regresa con Clancy, un disco cargado de conceptos persistentes en la serie conceptual que iniciaron hace casi una década, y profundiza en temas de conflictos de identidad y resiliencia ante la homogeneidad de la sociedad, constantes en el dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun, sobre algunas rolas notables y experimentación diluida.

Este dúo se ha distinguido por combinar géneros, y Clancy no es la excpeción. Abriendo con breakbeat, sonidos de electrónica distorsionada, trabajan sobre algunos terrenos conocidos, como el rap, letras melódicas y beats junto a la batería de Josh (“Overcompensate”, “Routines In The Night”), o el rock directo que tiende al punk (“Next Semester”, “Midwest Indigo”).

En la producción repite Paul Meany (Pierce the Veil, Yungblud), un viejo conocido que ha trabajado con ellos desde Trench (2018). Incluso ha sido parte de la banda de apoyo en los tours de Twenty One Pilots, así que conoce bien la visión de Tyler y Josh.

Twenty One Pilots se mueve en terrenos conocidos, con poco espacio para la inovación

La mezcla de rock y rap con matices electrónicos en un formato amigable y que retoma influencias pasadas

La producción en Clancy es de primer nivel, con una atención meticulosa a los detalles, el dúo usa elementos electrónicos junto con la instrumentación de rock aunque por momentos se va algo más simple (“The Craving (Jenna’s Version)”, “Oldies Station”). Líricamente, el álbum es denso y provocador, con temas que resuenan tanto a nivel personal como social, y si algo tenemos cierto es que cuando se nos antoja un poco de espacio de la convivencia, podemos resonar con lo que nos canta Tyler.

Aunque Trench mostró una madurez que se sentía fresca para Twenty One Pilots, en la que incorporaron riffs potentes y coros inmensos, la fórmula se siente bastante repetitiva después de Scaled and Icy (2021) y ahora Clancy.

Clancy es un álbum ambicioso por momentos, sobre todo cuando la abridora “Overcompensate” incorpora bastante electrónica que muestra un lado del que nos hubiera gustado escuchar más . Hay algunas referencias al protagonista de su serie distópica de tres discos, llamado Clancy, y usan una vez más el mundo de Dema para contarnos una historia conceptual.

Lo mejor del disco llega al final, en la que “At The Risk Of Feeling Dumb” y “Paladin Strait” toman la fórmula del dúo, para crear rolitas con melodías apegadas a sus más grandes himnos y con una buena producción.

Un espacio para innovar, por breve que sea

Lo realmente destacable, en un disco bastante homogéneo, es “Lavish”, una rola en la que el sonido cambia, se añaden cuerdas, y hasta la melodía que utiliza Tyler es algo atípico para las melodías de la banda. Una producción basada en una batería sencilla y pianos elegantes en loop, a los que se agregan cuerdas finísimas. “Lavish” es un acierto en una nueva dirección, lo malo es que no buscaron algo similar en el resto del álbum, con el que se la jugaron bastante a la segura.

“Paladin Strait” tiene también una buena dosis de cambio, tomando bases conocidas pero experimentando en nuevos terrenos, es una rola de más de 6 minutos en la que la producción brilla.

Lamentablemente, estos destellos de innovación no fueron muy explorados, y el disco se siente como un cierre repentino a la saga distópica que hizo el dúo.

Twenty One Pilots se encuentra de gira y vendrán a México en febrero de 2025. Pueden conseguir boletos por acá. Clancy fue lanzado en unas asombrosas seis ediciones en vinil, que pueden conseguir en la tienda oficial de la banda, junto con demás mercancía del álbum.

Te puede interesar