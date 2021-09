¡Eso! Twenty One Pilots regresó a los escenarios con todo y cover de My Chemical Romance

El regreso de Twenty One Pilots a la escena musical ha sido en grande. El pasado mes de mayo, el dúo regresó con un nuevo material discográfico y así, le puso fin a una ausencia de tres años desde el lanzamiento de su álbum anterior. Sin embargo, el acto no podía estar completo sin la vuelta a las tarimas.

Durante el pasado fin de semana, Tyler Joseph y Josh Dun dieron su primer concierto desde 2019 (tampoco nosotros lo podemos creer) y vaya que se traían guardada una sorpresa pues de la nada, se aventaron un cover de “I’m Not Ok (I Promise)” de My Chemical Romance.

Twenty One Pilots regresó a los escenarios con todo y cover a My Chemical Romance

De a poco, pero bien… Los conciertos y festivales -eso sí, con sus respectivas medidas sanitarias- están regresando alrededor del mundo y muchas bandas como Twenty One Pilots lo celebran. Y no es para menos tomando en cuenta que, en el caso de ellos respectivamente, vienen con álbum recién salido del horno.

Como recordarán, el par conformado por Tyler y Josh lanzó en mayo Scaled And Icy, su sexto material discográfico de larga duración mismo con el que le pusieron cerraron una etapa de tres años en el que no hubo muchas noticias de ellos tras Trench. Pero más allá del estreno reciente, la banda seguro anda bien emocionada pues el 2021 también se ha convertido en el momento ideal para su vuelta a los escenarios, algo que luce más significativo teniendo en cuenta todo el asunto de la pandemia.

Pues bien, tuvieron que pasar casi dos años para que Twenty One Pilots volviera a detonar una tarima. El pasado sábado 4 de septiembre, el grupo fue uno de los actos principales del Summerfest en Milwaukee y como era de esperarse, conformaron un set lleno de clásicos y canciones de su última placa de estudio.

“Han pasado 632 días desde que tocamos en nuestro último show y no puedo pensar en ningún lugar en el que preferiría estar que en Summerfest”, dijo el vocalista durante el concierto. Pero sería al final, durante las últimas canciones, cuando sacarían la sorpresa.

De repente, Tyler y Josh comenzaron a tocar “I’m Not Not Ok” de My Chemical Romance y debemos admitirlo: suena bastante bien. Con esta rola, el par junto su banda de apoyo dio paso a uno de sus nuevos tracks titulado “Shy Away”. Y aunque no lo crean, la combinación quedó bastante cool. Acá les dejamos el épico momento:

Entrevista con Tyler Joseph

Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco Scaled and Icy, tuvimos la oportunidad de platicar hace poco con Tyler Joseph de Twenty One Pilots sobre el concepto del álbum, cómo ha evolucionado su relación profesional y de amistad con Josh Dun y además, nos contó que los momentos más memorables que han vivido en cuanto a presentaciones en vivo, los han tenido en México.

Por acá les dejamos la entrevista con Tyler y agárrense que el grupo tiene planeado venir al país (AQUÍ les contamos qué onda):