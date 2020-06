Twenty One Pilots lanza el primer “video musical sin fin” para su sencillo “Level Of Concern”

Si hay una banda que decidió no hacer las cosas de la misma manera que siempre, esa es Twenty One Pilots. Primero enviaron a toda su base de fans en una búsqueda de códigos secretos para revelar su siguiente lanzamiento. Ahora, lanzaron el video de su sencillo “Level of Concern”. Pero no es cualquier video. Es el primero que “nunca acabará”, reproduciéndose en loop con la ayuda de todos sus fans.

En su nuevo video el dúo de Ohio, Tyler Joseph y Josh Dun, les están pidiendo a todos su fanáticos que sean parte de su nueva creación. A través de la descripción del video y en sus redes sociales piden que todos los que quieran mandarles una imagen, un pedazo de arte, o un video corto lo hagan para aparecer en su nuevo video musical continuo. “Baila, anima, vístete, sé creativo, sé raro y diviértete”, escriben.

Al lanzar el video en todas sus redes sociales Twenty One Pilots hizo referencia la búsqueda de códigos anterior: “No pensamos que descifrarían los códigos tan fácilmente. Debería haber tomado una semana pero lo hicieron en poco más de 12 horas. Nos tienen esta vez. Ahora únanse con su material, tu arte, tus bailes y sé parte del primer video musical sin fin”.

Para aquellos que tal vez no estaban siguiendo, o lucharon para mantenerse al día con los rápidos esfuerzos de banda, Twenty One Pilots continuó: “Esta comunidad realmente supera a todas. Para aquellos que no estén seguros de lo que estamos hablando, publicaremos un video explicativo pronto para los locales”.

Además de toda esta actividad que tiene locos a sus fans, Tyler reveló en mayo que está trabajando en el próximo álbum de la banda. “Estoy escribiendo un disco en este momento”, dijo. “No estoy seguro de cuándo se lanzará, pero definitivamente será mucho antes de lo que planeábamos lanzar otro disco”.

Al explicar si seguirá la historia del álbum Trench de 2018, o irá a otro lugar por completo, agregó: “No sé si es este disco intermedio o si es una continuación de la narración y dónde lo dejamos. Es un poco difícil para mí aprovechar la historia de Trench y lo que hemos estado construyendo hasta ese momento sin estar ahí, sin giras, sin tener esos shows en vivo, sin interactuar con nuestros fanáticos”.

Por lo pronto el nuevo disco lo dejamos como una chispa de ilusión, pero el video de “Level of Concern” es toda una realidad y puedes ser parte de él mandando tu material justo aquí. Vean cómo se va construyendo y sepan que lo que están viendo no lo volverán a ver jamás.