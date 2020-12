Twenty One Pilots se ponen en mood navideño con la rola “Christmas Saves The Year”

Estamos a unos cuantos días de que llegue la Navidad, esa fecha especial en que todos nos reunimos para pasar un buen rato con la familia. Y aunque este año quizá no estemos con todos nuestros seres queridos, la música nos puede ayudar a sentir esa cercanía que tanto necesitamos. Eso por eso que un montón de bandas y artistas están lanzando rolas con temática decembrina, pero nadie se ha rifado tanto como Twenty One Pilots.

Este 2020, Tyler Joseph y Josh Dun tenían un montón de planes para sorprender a sus fans. Después de aquella mini gira que armaron por nuestro país el año pasado, este par volvería a la CDMX para dar un show en el festival Emblema que se tuvo que posponer por el coronavirus; sin embargo, la pandemia no los paró, pues en estos meses estuvieron lanzando rolas nuevas como “Level of Concern” y el ambicioso video infinito que grabaron.

Twenty One Pilots nos recuerdan que ya mero es Navidad con su nueva rola

Pero aprovechando que se está terminando este año tan atípico y que falta casi nada para la Navidad, Twenty One Pilots nos hacen sentir la vibra de estas fechas con una nueva rola llamada “Christmas Saves The Year”, que sin duda alivianará a muchos durante estos días. De acuerdo con NME, esta canción la compusieron y grabaron en la casa del vocalista Tyler Joseph, y por supuesto que tiene un mensaje muy importante.

La rola es sumamente tranquila y cuenta con una base muy sencilla, con apenas unos cuantos sonidos que nos recuerdan a los tradicionales villancicos mientras un piano acompaña a la voz de Joseph. A lo largo de los casi tres minutos y medio, cantan sobre el optimismo que se encuentra en la Navidad después de un año tan caótico, compartiendo reflexiones nostálgicas que seguramente le pegarán a más de uno.

“Porque todos quieren llegar a casa este año. Aunque el mundo se esté desmoronando… Tengan la seguridad de que la Navidad salva el año”, dice Twenty One Pilots en esta canción. Por si esto no fuera suficiente, también compartieron un videoclip con algunas imágenes típicas de estas fechas; ya saben, regalos, nieve, Santa Claus y el arbolito, combinadas con fotografías de Tyler y Josh pasando Navidad con sus familias.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y entren en mood navideño con “Christmas Saves The Year”, la nueva rola de Twenty One Pilots: