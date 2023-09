Two Door Cinema Club vuelve al sonido rápido e intenso con la rola "Sure Enough"

Lo que necesitas saber: Después de un año sin sacar nada nuevo, Two Door Cinema Club nos sorprende con "Sure Enough", una canción para desconectarte del mundo.

No cabe duda que al 2023 no la hecho falta la buena música, pues a lo largo de lo que va del año, hemos escuchado un montón de rolas y hasta discos espectaculares de bandas y artistas que nos laten. Sin embargo, bajita la mano también han regresado varios proyectos rifados, entre ellos Two Door Cinema Club, quienes están de vuelta con una nueva rola y con ganas de tocar en vivo.

Como recordarán, fue hace un año cuando la banda originaria de Irlanda del Norte lanzó su más reciente material discográfico, Keep on Smiling. Desde entonces, salieron de gira para presentar este álbum por gran parte del mundo (aunque las cosas se complicaron debido a una enfermedad del bajista Kevin Baird) y no habían sacado nada inédito.

Kevin Baird de Two Door Cinema Club/Foto: Getty Images

Two Door Cinema Club nos presenta una frenética rola llamada “Sure Enough

Sin embargo, este 28 de septiembre y luego de anunciarlo bajita la mano en sus redes sociales, Two Door Cinema Club regresó por la puerta grande, estrenando una rola completamente nueva. El nombre de esta canción es “Sure Enough” y sin exagerar, estamos seguros que les caerá de maravilla si lo que buscan es escuchar algo que de plano los desconecte un rato de todo el mundo.

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, esta canción tiene el sonido intenso de sus primeros trabajos, solo que en esta ocasión, Alex, Kevin y Sam agregaron varios sintetizadores marcados que recuerdan a los videojuegos retro y líneas bastante cool de guitarra y bajo que al parecer, podrían marcar el comienzo de su próxima era.

Esta es la portada de “Sure Enough”, el nuevo sencillo de Two Door Cinema Club/Foto: Glassnote Records

“La comodidad y la seguridad son fáciles de conseguir. Todo lo que debes hacer es aceptar la mentira”, declaró Two Door Cinema Club sobre su canción de acuerdo con NME. Así que como verán, parece que este tema vienen con una idea muy importante que la agrupación quiere compartir con sus fans.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron el videoclip de esta nueva rola, el cual contó con la dirección de la productora unthnkble (que ha trabajado con Mick Jagger, Circa Waves e Indigo Eyes) donde vemos videos de la banda tocando en vivo y a todo color, con otras imágenes intercaladas con un toque artístico.

Recuerden que Two Door Cinema Club volverá a México para tocar el próximo 18 de noviembre en el primer día del Corona Capital 2023 (y reponer la cancelación casi de último minuto del año pasado). Pero mientras esperamos a que llegue el momento para checar de nuevo a esta bandota en vivo, a continuación les dejamos “Sure Enough”, su nueva rola.

Te puede interesar