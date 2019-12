“Best Interest” llegó con un video musical filmado por Wyatt Navarro. En él, Tyler golpea una cámara mientras navega por un río pantanoso en un día soleado. “No quería que (la canción) se sentara en un disco duro”, dijo en la descripción del video en Youtube. “(Fue) Filmado sin música, con la esperanza de que sincronizara, ¡un éxito!”.

was on a boat, told the homie to just start filming, i was lip syncing to no music, was surprised when it synced up perfectly

— Tyler, The Creator (@tylerthecreator) December 23, 2019