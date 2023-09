Lo que necesitas saber: Luego de un buen rato en silencio, U2 estrena una rola especial antes de arrancar con su residencia en Las Vegas.

A lo largo de este 2023, hemos tenido chance escuchar un buen de música que de plano, forman parte del soundtrack de este año. Y es que no es para menos, pues en los meses que llevamos se han estrenado varias rolas y hasta discos para escuchar como si no hubiera un mañana. Sin embargo, también han vuelto varios artistas y bandas grandes con planes emocionantes, como el caso de U2.

Como recordarán, fue en 2017 cuando la banda irlandesa lanzó su más reciente material discográfico, Songs of Experience. Desde entonces, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. se la han pasado dando algunos shows y sacando discos especiales, como Songs of Surrender, donde reinterpretan algunos de sus clásicos. La cosa es que llevan un rato sin publicar algo nuevo.

U2 volverá para una residencia en Las Vegas/Foto: Getty Images

U2 regresa con una rola llamada “Atomic City”

Sin embargo, parece que se vienen cositas grandes para U2 en un futuro cercano. Lo decimos porque aprovechando el inicio de la residencia que se van a echar en la impresionante Sphere de Las Vegas para festejar su icónico disco Achtung Baby, la agrupación está de vuelta con “Atomic City”, su primera rola inédita después de casi seis años. Y la verdad es que todo ese tiempo de espera valió la pena.

Para que se den una idea, en esta rola (que contó con la producción de Jacknife Lee y Steve Lillywhite), la agrupación homenajea a ‘la ciudad del pecado’ con el título y también al post-punk de los 70 –y en particular el sonido que Blondie consiguió con Giorgio Moroder en esa época–, género que los influyó en sus inicios. En un comunicado de prensa, Bono declaró que esta “es una canción de amor para nuestra audiencia”.

Esta es la portada de “Atomic City”, la nueva rola de U2/Foto: Universal Music

La banda también estrenó el video de esta rola con un toque nostálgico

Por si esto no fuera suficiente, U2 también estrenó el videoclip de esta rola, el cual contó con la dirección de Ben Kutchins (quien ha trabajado en series como Ozark y The White Lotus). En este visual vemos a la banda tocando de sorpresa la canción en el centro de La Vegas, específicamente en Fremont Street, donde Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. grabaron el icónico video de “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” hace más de 36 años.

Como ya lo comentábamos antes, la agrupación arrancará su residencia en la “ciudad del pecado”, donde darán varias presentaciones hasta diciembre de 2023. Por ahora no tienen planeada ninguna fecha fuera de Las Vegas, pero ya es justo y necesario que se avienten una gira mundial que pase por México, ¿no creen? Mientras tanto y en lo que se animen a armar un tour, escuchen a continuación “Atomic City”:

