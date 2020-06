Eso sí me interesa: Universidad de Texas crea un curso sobre Selena Quintanilla

El pasado 31 de marzo se cumplieron 25 años del asesinato de Selena Quintanilla, la cantante estadounidense de ascendencia mexicana que a poco más de dos décadas de su partida sigue enamorado e inspirando a millones de personas en todo el mundo. No sólo lograr ser una mujer destacada en una industria musical dominada por hombres, también por haber impulsado la música latina territorios internacionales.

De hecho la influencia de Selena es tanta que la Universidad de Texas, el estado de EU en donde nació la cantante, anunció la creación de un nuevo curso llamado ‘Selena: una identidad y experiencia mexicoameriacana’, en el cual los alumnos conocerán más a fondo la influencia que la cantante de Tex-Mex tuvo en el mundo de la música y el impacto que ofreció a la identidad mexicoamericana. ¡Ah caray, eso sí me interesa!

Dicho curso fue creado por Sonya Alemán, una profesora asociada de estudios mexicoamericanos en el departamento de estudios de raza, etnia, género y sexualidad de la universidad ubicada en la ciudad de San Antonio, quien no sólo es una seguidora de Selena, sino que además es una mujer que busca que la gente en Estados Unidos comprenda y conozcan la importancia de la cultura mexicoamericana, de la cual también forma parte.

De acuerdo con Alemán, Selena Quintanilla y su carrera musical son la manera perfecta para que los alumnos exploren lo que significa ser mexicano-estadounidense, así como lo que conlleva el atravesar las fronteras de dos culturas diferentes, sobre todo en una época donde Selena logró hacer de lado el rechazo que se le tenía a quienes no hablaban inglés en Estados Unidos.

“Siempre llevé su historia como parte de la mía en términos de crecimiento, mis recuerdos de ser una joven adulta y ser una chicana”, dijo Alemán quien relató cómo era ser una persona latina en una escuela de personas blancas que parecían esperar la imagen de una persona latina que se ve en series o programas de televisión: “Me quedó claro lo poco que la gente entendía de alguien como yo”.

Sonya Alemán detalló que algunos temas específicos que explorará este curso será la música, el idioma, la imagen de Selena (y su uso), e incluso el tipo y la forma del cuerpo de Selena, que se ha convertido en un modelo a seguir para varias mujeres latinas. De hecho, también abarcará un poco a Jennifer Lopez, quien saltó a la fama luego de interpretar a Selena en su película autobiográfica.

El curso en cuestión se impartirá en otoño de este año y la verdad es que sí se escucha bastante interesante. ¿A quién de ustedes les gustaría tomar este curso sobre la vida y obra de Selena Quintanilla?

