La extraña (y trágica) historia detrás de “Jump” de Van Halen

En los ahora lejanos años 80, surgieron un montón de bandas que marcaron por completo el sonido de esa década. Ejemplos hay muchos, pero si tuviéramos que nombrar a un solo grupo que marcó esa época gracias al talento de todos sus integrantes, sin duda tendríamos que nombrar a Van Halen, pues con su alineación original conquistaron a miles de personas y cualquier escenario en el que se presentaban.

Lo que hicieron David Lee Roth, los hermanos Eddie y Alex Van Halen junto a Michael Anthony en sus primeros años es espectacular. El mundo los recuerda por sus presentaciones explosivas, donde además de mostrar la auténtica vida de rockstar, demostraban que los cuatro eran excelentes músicos. Aunque tienen un montón de canciones emblemáticas, estamos seguros que “Jump” sigue siendo su tema más popular.

Van Halen lanza el disco más importante de su carrera

A mediados de los ochenta, Van Halen estaba a punto de lanzar el que se convertiría el disco más exitoso y popular de toda su carrera, 1984. Y no lo decimos a la ligera, pues durante varias semanas se mantuvo en los primeros puestos de popularidad, combatiendo codo a codo contra el reconocido Thriller de Michael Jackson. Además, es uno de los pocos álbumes del grupo que logró vender más de 10 millones de copias en Estados Unidos.

Para este material discográfico, la banda decidió grabar en 5150, el estudio que Eddie Van Halen construyó en su casa. Sin embargo, lo más importante fue que sin saberlo, en él incluyeron algunas de las rolas más famosas y por las cuales todo el mundo los conoce como “Panama”, “I’ll Wait”, “Hot for Teacher” y por supuesto “Jump”, una de las canciones más exitosas del álbum y que estuvo dentro de los 10 sencillos más pedidos en la radio ese año.

La trágica historia detrás de “Jump”

En aquella época, muchos consideraron que “Jump” era una rola optimista. Y no los culpamos pues el sintetizador que toca Eddie y la enérgica vibra que la banda mostraba en ella nos daban esa sensación, pero aunque la música sonara bastante festiva, en realidad detrás de la canción se esconde una historia un tanto tétrica que contrasta por completo con el feeling buena onda que durante años nos ha transmitido.

Para escribir la letra de la canción, David Lee Roth declaró para la revista Musician que se inspiró en una noticia que vio un noche antes. Según lo que dice el vocalista de Van Halen, sintonizó la televisión y en ese momento apareció un reportaje sobre una persona que saltó de una ventana para así intentar suicidarse e inmediatamente el frontman pensó que uno de los espectadores de tal suceso gritaría inevitablemente “adelante, salta”.

David Lee Roth le dio otro sentido

Roth le hizo esta sugerencia al ayudante de la banda, Larry Hostler, que estuvo de acuerdo en que era una buena idea. Pero en lugar de describir sobre suicidio potencial y crear una canción oscura, le recomendó que escribiera la letra cambiando por completo la historia para que se sintiera como una invitación real a la acción, la vida y el amor. Afortunadamente David le hizo caso y el resultado fue una rola que te levanta el ánimo.

El productor del disco, Ted Templeman recuerda que “Jump” se grabó prácticamente en un solo día: “El ingeniero Donn Landee y Ed (Eddie Van Halen) grabaron la pista de teclado solos en medio de la noche. La recortamos una vez en una sola toma por razones de sonido. Dave escribió la letra esa tarde en el asiento trasero de su Mercury descapotable y terminamos todas las voces esa tarde y la mezclamos esa noche”.

Otro dato curioso de este rolón de Van Halen es que según Daryl Hall de Hall & Oates, Eddie le confesó en una ocasión que copió la parte de sintetizador de “Kiss on My List” y la utilizó en ‘Jump’. Pero a diferencia de todos los músicos en una situación de plagio, el cantante mencionó que no tuvo ningún problema con eso, pues al final del día la banda de Pasadena le puso su sello y estilo a esa melodía.

La rola fue un cambio completo para la banda

Musicalmente hablando, la canción se apartó del estilo hard rock de Van Halen, adoptando un sonido más popular y apto para la radio. “Jump” ha sido descrita como un “synthrock” y como un claro ejemplo de pop rock de los años 80, construido sobre una base clásica de batería y bajo repetidos, pero que sobresale por completo gracias al sintetizador y el solo de guitarra que hay en medio de la rola. Es más, hay quien la definió como “una verdadera obra maestra del rock”.

Finalmente, decidieron estrenarla como sencillo el 7 de febrero de 1984 y de inmediato se convirtió en un verdadero hit. Desde su aparición, la canción se ganó lugar entre las más populares del rock y en algunas listas de medios especializados en música la consideran como una de las canciones rock más influyentes de todos los tiempos. Prácticamente, “Jump” fue la puerta de la banda al mainstream.

Además, lanzaron un video para promocionar esta canción súper icónico, donde David, Alex, Eddie y Michael tocaban en un concierto ficticio, muy similar a lo que hacían otros grupos de la época. En los MTV Video Music Awards de ese año ganaron el premio de “mejor actuación en el escenario” aunque Van Halen dijo que el presupuesto para su realización era solo de 600 dólares y la mayoría lo gastaron en cerveza.

A pesar del éxito, gracias a “Jump” comenzaron a surgir distintos conflictos dentro de la banda, pues Eddie quería grabar temas más basados en los teclados, mientras que Roth deseaba consolidar el sonido por el cual se habían hecho famosos años atrás. Las discusiones continuaron entre el vocalista y los hermanos Van Halen, pero todo esto llegó al punto que tras lanzar un EP como solista, David Lee Roth abandonó a la banda.

La influencia de “Jump” en la cultura popular

Después de su publicación, “Jump” se convirtió en una de esas rolas de dominio público, tanto así que ha aparecido en prácticamente cualquier lado y medio que se les ocurra. A nivel deportivo, en el futbol el Olympique de Marsella y el Brøndby IF suelen reproducir la canción de Van Halen antes de saltar a la cancha; caso similar el del A.C. Milan, que pone este temazo cada que anotan un gol en su estadio, San Siro.

Otros equipos como los Detroit Pistons de la NBA, los Chicago Cubs en la MLB y Winnipeg Jets de la NHL también la usaron en sus partidos. De hecho, hablando de los Jets, los fans hicieron un enorme escándalo cuando el conjunto de hockey se mudó de Phoenix, pues dejó de escucharse el sintetizador de la rola en cada encuentro; tanto así que metieron una petición para que volviera a sonar y hasta 2016 les hicieron caso.

Van Halen creó un enorme himno

“Jump” se hizo presente en la lucha libre mexicana, pues era la canción con la que Love Machine subía al ring. Por otro lado, el hitazo de Van Halen también ha tenido sus participaciones destacadas en el cine, particularmente en Herby: Fully Loaded de 2005 –sí, la misma que película que protagonizó Lindsay Lohan– y Ready Player One, que además de aparecer en el soundtrack, se escucha en la primera escena de la cinta de Steven Spielberg.

Al final, David Lee Roth, Michael Anthony y los hermanos Eddie y Alex Van Halen lograron crear una canción que se convirtió en un himno. Una canción que traspasó fronteras y generaciones, pues hasta nuestros tiempos se sigue escuchando y valorando en muchas partes del mundo, todo a partir de la historia de una persona que un mal día intentó suicidarse y que todos estos años pasó desapercibida para nuestros oídos.