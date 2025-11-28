Lo que necesitas saber: Casi 10 años después de que fuera cancelado en nuestro país, el festival por fin llegará a México.

Luego de que en 2017 se cancelara la primera edición de Vans Warped Tour en nuestro país… parece que ahora sí se va a armar, pues anunciaron que el festival llegará a la Ciudad de México este 2026.

Vans Warped Tour. Foto: Facebook

¡Vans Warped Tour llegará a México!

Por primera vez en nuestro país llegará Vans Warped Tour, un icónico festival de skate punk, hip hop, ska, rock, alternativo y que nos ilusionó con su llegada en 2017. Y casi 10 años después de que fuera cancelado, llegará a México.

Ve anotando la fecha en tu calendario, pues este tan esperado evento en nuestro país se llevará a cabo durante dos días consecutivos. El 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La edición del próximo año también llegará a Washington, Long Beach, Montreal y Orlando, siendo nuestro país la penúltima para del tour que es conocido no solo por oferta musical, sino también por su enfoque en el ciclismo BMX y el skate.

Vans Warped Tour 2026 // Fotos: Redes sociales.

Lineup completo

Eso sí, habrá que esperar un poco más para conocer a los artistas que vendrán en a México, pues no se han revelado el lineup del Vans Warped Tour 2026.

Eso sí, podemos darnos una idea de los artistas que podrían pisar suelo azteca con el lineup que tenía en 2017 (cuando se canceló).

Ese año estaba el cartel estaba encabezado por Incubus y Good Charlotte, además de propuestas nacionales como División Minúscula, Insite, Thermo, Lng/Sht, Joliette y más.

Venta de boletos

Aunque aún no se conozcan a los artistas invitados, ve preparando tu tarjeta de crédito o apartando tu aguinaldo para no perderte Vans Warped Tour por primera vez en nuestro país.

La venta de boletos está a la vuelta de la esquina, pues la preventa comenzará el lunes 1 de diciembre y un día después la venta general. Ambas a través de Ticketmaster.

Precios de los boletos

Y por si te lo preguntabas, el festival compartió los precios de los boletos para el evento en México, los cuales estarán divididos en dos fases:

Fase 1

General : $1,980.00

: $1,980.00 Banamex Plus: $3,564.00

Fase 2

General : $2,280.00

: $2,280.00 Banamex Plus: $4,104.00