Morphine fue una potente banda de Massachussetts. Tan potente como inusual y original en su formación: liderando, un bajo (y de dos cuerdas para que suena más chingón); en segunda, un saxofón y batería. Un trío que, mientras estuvo en activo (1989-99), transportó al sonido la esencia de la literatura beat. Y así fue hasta que su frontman, Mark Sandman, murió arriba del escenario. No podía ser de otra forma.

¿Cómo surgió Vapors of Morphine?

Luego de la trágica y casi poética muerte de Sandman, Morphine desapareció. Sin embargo, los sobrevivientes de tan convulsiva agrupación (Dana Colley y Jerome Dupree) todavía tenían mucho que decir… y así fue como surgió Vapors of Morphine.

Y quizás nos estamos adelantado demasiado. Antes de Vapors of Morphine, Colley y Dupree crearon Orchestra Morphine, una suerte de homenaje a Mark Sandman en la que, como su nombre lo insinúa, se unieron infinidad de amigos y colegas del fallecido bajista.

Otro ente surgido de las cenizas de Morphine, fue Twinemen. En éste, Dana Colley y Jerome Trouppe se unieron a la vocalista y guitarrista de Face to Face, Laurie Sargent, para crear una trilogía de álbumes en la que mucho hay de lo hecho con Sandman: desde el nombre, un claro homenaje a la serie de cómics elaboradas por el fallecido bajista.

Vapors of Morphine por primera vez en México

Luego de todo lo anterior, ahora sí podemos saltar a Vapors of Morphine. Claro, decimos “saltar”. porque dejamos de mencionar varios proyectos individuales de Colley y Dupree, para ir directo a Boston, donde, con la ayuda del cantante Jeremy Lyons se crea esta nueva banda.

Vapors of Morphine se formó en 2009 y, hasta la fecha, ha lanzado tres discos: Ever Expanding Elastic Waste Band (2010), A New Low (2015) y Fear and Fantasy (2021), este último, ya sin Dupree, quien en 2019 dejó la banda. En su lugar llegó Tom Arey. Del original Morphine ya sólo queda un halo.

“El saxofonista barítono Dana Colley es el nexo de unión entre Vapors y Morphine, pioneros del low rock, cuyo líder, Mark Sandman, falleció mientras actuaba en Italia en 1999”, reconoce el trío en su página oficial.

Aunque con tres discos, los conciertos de Vapors of Morphine se basan casi en su totalidad de la música de la banda liderada por Mark Sandman. Algunas canciones tocadas tal cual, otras en nuevas versiones y, para los muy fans, también creaciones recientes.

“Amplían los sonidos etéreos e hipnóticos que popularizó el grupo en los noventa y profundizan en sus influencias, desde la música africana hasta el blues del delta”, aseguran quienes han tenido la oportunidad de ver a esta mítica agrupación en vivo… algo que pronto podrán hacer los fans mexicanos.

Vapors of Morphine tocarán por primera vez en México. Esto –que promete ser histórico–sucederá el 19 de mayo en el no menos histórico Circo Volador. Los boletos ya están a la venta.