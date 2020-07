¿Así o más raro? Vean a Metal Trump cantar “Run to the Hills” de Iron Maiden

En vista de que muchas bandas y artistas le han negado a Donald Trump usar sus canciones en sus campañas electorales, el YouTuber Lars von Retriever lo tiene cubierto. Metal Trump, el personaje que ha creado Lars, regresa a la plataforma para interpretar “Run to the Hills” de Iron Maiden en un video bastante irónico y un poco extraño.

La ironía de ver a Trump cantar “Run to the Hills” de Iron Maiden

El video es uno de esos que por alguna razón no te gustan pero tampoco puedes dejar de ver. Al final es una gran canción, una buena sátira y un buen trabajo de edición. Y claro, dado los comentarios frívolos de Trump y negación casi obstinada de la pandemia de COVID-19, la canción cae casi como anillo al dedo: “Run to the hills/ Run for your life”.

Por otro lado, Trump también es conocido por uno que otro discurso y tweets de odio. Justo la ironía/sátira la encontramos en que Iron Maiden escribió “Run to the Hills” para The Number of the Beast de 1982 como una pieza conceptual histórica sobre el genocidio de los nativos americanos y los pueblos indígenas por los colonos norteamericanos.

Metal Trump ha protagonizado varias rolas de metal construidas a partir de los discursos del presidente estadounidense. Por ahí encontramos otra de Iron Maiden, “Fear of the Dark”, “Enter Sandman” de Metallica y “Ace of Spades” de Motörhead.

Sin embargo, con “Run to the Hills”, toma un giro político, atando su sátira con comentarios sobre el status quo de los Estados Unidos. Otra buena sátira política se la aventó en el video de “Killing in the Name” de Rage Against the Machine. No hay manera de no tomar a burla a Trump cantando una canción de RATM. Todos los videos los pueden ver en su canal de Youtube.

¿Qué más podemos esperar del Metal Trump ahora políticamente cargado? “N.W.O.” de Ministry, “Refuse/Resist” de Sepultura, o “War Pigs” de Black Sabbath caerían de lujo para divertirnos una vez más. Por lo pronto ve este video de “Run to the Hills”: