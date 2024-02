Lo que necesitas saber: Éntrale a "Batallas", el nuevo video de CNVS que la banda nos comparte en exclusiva aquí, en Sopitas.com.

CNVS (Canvas) lleva unos años demostrando que en Querétaro hay muy buenas propuestas musicales para la escena nacional. Al momento, dos discos de larga duración los respaldan y para este 2024, se encaminan al lanzamiento de una producción más con un EP.

Lo mejor: ya nos dieron una probadita previa con la canción “Batallas”. Y ahora, aquí en Sopitas.com, los invitamos a echarle ojo al nuevo video que el grupo queretano nos trae para este sencillo.

CNVS nos presenta su video “Batallas”. Foto: Cortesía.

Checa aquí el video de “Batallas” de CNVS

Pioch, Beto, Santi y Pastas trabajaron para esta rola de la mano de Maurizio Terracina de Zurdok, quien como se sabe ha hecho una gran carrera como productor colaborando con bandas reconocidas como Café Tacvba, División Minúscula, Titán y Ely Guerra.

Y si no la han escuchado, debemos decirles que este tema quedará perfecto si alguna vez han tenido esa sensación de sobrellevar un conflicto interno, la incertidumbre y esa clase de pensamientos durante una relación.

El video de “Batallas” de CNVS fue grabado en la Casa de Contracultura de Querétaro, bajo la dirección de Manuel H. Stumpfhauser y con la actuación especial de la banda junto a Lupina Escobedo Covarrubias. Échale un vistazo al clip.

La carrera de CNVS y un próximo show en la CDMX

La carrera de CNVS hasta este punto, los ha llevado a algunos de los escenarios más importantes a nivel nacional. Solo para que se den una idea, en el 2019 formaron parte del Tecate Coordenada, y en el 2022 formaron parte del line-up del Vive Latino.

No solo eso, sino que han pisado eventos de la talla del SXSW (South By Southwest), justamente en la edición de hace cinco años. Y no es para menos, pues su fusión de rock alternativo con elementos de la indietrónica o incluso el synth-pop hacen de su propuesta una a la que hay que tener en el radar sí o sí.

CNVS. Foto: Cortesía.

Como dijimos, con el video de “Batallas”, CNVS nos prepara para lo que será una nueva producción discográfica que prometen lanzar en algún punto del 2024. Será interesante ver qué tienen preparado tras su disco debut homónimo y álbum Gran Copiloto.

No olviden seguirlos en sus redes sociales (aquí les dejamos su Facebook e Instagram) y agárrense que la banda tocará en el Multiforo 246 de la CDMX el próximo 24 de febrero junto a otras bandas como Códex Fénix y Stereograma. Acá los boletos para que le caigan.

