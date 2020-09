WTF?! Kanye West se graba mientras orina sobre un Grammy

Kanye West se ha convertido en tema de conversación en las últimas semanas, aunque no precisamente por su talento musical. En realidad, el músico estadounidense ha protagonizado varias rabietas a través de sus redes sociales, donde se le ha ido encima a varias personas como Kim Kardashian (su esposa), Kris Jenner y más. Ahora, es la industria musical quien ha desatado la ira de West.

Y es que a través de su cuenta de Twitter, Kanye West ha comenzado otro más de sus ‘arranques’ que lo han puesto en la mira de todos. En esta ocasión porque el rapero afirma que usará su poder e influencia para iniciar una pelea contra sus compañías discográficas como Sony y Universal, a quienes acusa de dar contratos abusivos a los artistas.

Todo comenzó hace unas horas cuando Kanye publicó varios tuits con las hojas de los contratos que ha firmado con varias disqueras, mismas que (según él) ocultan ganancias a través de las tarifas de distribución. Ganancias que los sellos se quedan para ellos y con un trabajo que no les cuesta, de acuerdo con lo dicho por Kanye.

“No me rendiré”, mencionó West en varios tuits después de adjuntar una decena de hojas de contratos, mismas que hasta pidió a sus seguidores abogados que le echaran un ojo y le digan si se puede hacer algo al respecto, pues Universal Music se niega a decirle cuáles son los costos de sus másters originales porque saben que él tiene dinero para comprarlas.

90% of the record contracts on the planet are still on a royalty A standard record deal is a trap to NEVER have you recoup, and there’s all these hidden costs like the “distribution fees” many labels put in their contracts to make even more money off our work without even trying.

