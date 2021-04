¡Warpaint regresa con un nuevo sencillo luego de cinco años de ausencia!

¿Es el 2021 el año definitivo de los regresos en grande? Parece que sí. Llevamos apenas cuatro meses del año y hemos visto a un montón de artistas y bandas volver a la escena después de un buen rato de ausencia. Ahora, a la tendencia se une Warpaint.

El grupo californiano aprovechó el momento y este viernes compartió “Lilys”, primer sencillo original que lanzan en cinco años. ¿Será este el primer acercamiento a un posible nuevo material discográfico? Lo averiguaremos, por supuesto.

Warpaint regresa tras media década de ausencia

No se siente que haya pasado mucho, pero el último álbum que Warpaint fue Heads Up allá en el cada vez más lejano 2016. Desde entonces, el combo de Los Ángeles ha estado disperso en proyectos distintos, con cada una de las miembros aportando su talento ya sea en solitario con otros artistas.

Así, por ejemplo, Theresa Wayman le dio vuelo a su proyecto solista bajo el nombre de TT y lanzó su álbum LoveLaws, Stella Mozawa anduvo colaborando como baterista para Kurt Vile, Regina Spektor y Kim Gordon, Jenny Lee Lindberg ha tocado con Phoebe Bridgers… Vaya, ocupadas han estado, pero ya hacía falta algo nuevo de ellas en conjunto.

Y bueno, la banda de hecho lanzó hace poco el tema “Paralysed”, pero este es un cover que realizaron para un disco tributo a Gang Of Four. Ahora, tenemos una nueva rola de ellas que abre la posibilidad para un nuevo disco. ¿Será?

Aquí la nueva canción de la banda

Con cinco años de ausencia en cuanto a lanzamientos y con varios fans seguramente esperando novedades por parte de la banda, Warpaint le entra al 2021 con nueva música. La banda liberó recientemente “Lilys” para romper este ratísimo sin composiciones propias, además de que el track formará parte de la banda sonora de Made For Love, la serie de HBO.

Por el momento, no se ha especificado si esta canción es un adelanto de algún próximo disco, pero la idea no suena descabellada. En 2019, el grupo comentó a Consequence Of Sound que ya estaban trabajando en una nueva entrega diciendo: “No podríamos estar más orgullosas de lo que estamos haciendo”. Así que, en una de esas, muy pronto tendremos más información sobre un disco por parte de la agrupación. Por lo mientras, checa la nueva rola acá.