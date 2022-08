No es un secreto que ser mujer e incursionar en la música, especialmente en aquellos géneros que durante años han sido dominados por hombres, como el rock y sus derivados, no es tarea fácil. Aún con el panorama complicado, grupos ya clásicos como The Saggs, The Runaways, Delta 5, The Breeders, o Hole, solo por mencionar algunos, han derribado obstáculos dentro de la industria en las últimas décadas. Y sin duda, Warpaint ya tiene un lugar dentro de aquellas bandas que han demostrado que en el rock, el género sobra.

Formadas en el 2004 en Los Ángeles, California, Emily Kokal (voz y guitarra), Theresa Wayman (voz y guitarra), Jenny Lee Lindberg (bajo) y Stella Mozgawa (batería) han construido una carrera sólida, que tal vez no ha crecido en términos comerciales, pero sí lo ha hecho en cuestiones musicales. Y ese detalle ha hecho que gocen de un fandom que las sigue desde el EP Exquisite Corpse, de 2008.

Foto: Especial

La última vez que pudimos verlas en México fue en el Corona Capital del 2016, y si bien venían presentando su disco homónimo de 2013, y uno de los más exitosos de su carrera, muchos se quedaron con las ganas de escucharlas en un show más íntimo.

Tal vez por eso, cuando anunciaron su presentación en el Foro Indie Rocks!, de la mano con el Festival Hipnosis, los boletos volaron. Por eso, nos lanzamos a este show y aquí les contamos los highlights de una noche llena de sorpresas.

??Este martes 30 de agosto, @_Warpaint se presentó en la CDMX, después de varios años de ausencia, y estuvo hipnotizante.Aquí les dejamos a un pedacito de lo que se vivió anoche. ?? pic.twitter.com/Ry9UuIp8P1 — Sopitas (@sopitas) August 31, 2022

Entrar en un trance con Warpaint

La primera sorpresa de la noche fue que, a comparación de otras ocasiones, el concierto se realizó en el patio de la casona ubicada en la calle de Zacatecas, en la colonia Roma, una excelente noticia para los fans más clavados que estaban preocupados por la acústica del lugar.

Pero desde que Theresa y Jenny cruzaron miradas para comenzar “Stars”, supimos que ese no sería un problema. Tienen un completo dominio del escenario, y la calidad de su ejecución musical permite que te adentres en su mundo. Una experiencia hipnotizante. En ese estado de trance, escuchamos “Champion”, sencillo de su último disco Radiate Like This, para seguir con dos rolas que sí o sí se tocan juntas, “Intro” y “Keep It Healthy”.

Foto: Luis Victoria

Durante el concierto, cada una se fusiona con su instrumento. Cada pieza de la agrupación sonó a nivel de cualquier disco de estudio. Pero es cierto que la base de la banda, el bajo de Jenny y la batería de Stella, no permiten que el público se quede quieto. Y es esa base la que consolida su sonido para que las guitarras y voces de Emily y Theresa brillen por sí solas.

La noche siguió y se escuchó “Hips” y “Hard To Tell You”, hasta llegar a uno de los momentos más top de su presentación: cuando tocaron “Love Is To Die”. Theresa dejó su guitarra por unos minutos para entregarse a una canción que sin duda, podría definir a la banda. Profunda, directa, no apta para tibios, la letra no da chance de titubear. O te entregas a eso que llamamos amor, o mejor déjalo. Y claro que Teresa se entregó ante un público que no paró de cantar con ella.

Foto: Luis Victoria

Después de semejante shot de sensualidad e intensidad, escuchamos “Krimson”, un regalo para todos los fans de antaño donde mostraron la química que las caracteriza. Juguetonas, sonrientes, con miradas logran comunicarse entre ellas.

Y el momento del Dr. Simi llegó

Como todo concierto en solitario, los gritos para alguna integrante en particular no faltaron. Pero justo cuando el público gritó al unísono “Stella” la baterista bajó de la tarima para interpretar con sus compañeras una dulce y conmovedora versión de “Melting”, también de su último disco. Y justo cuando las cuatro se reunían alrededor de Emily para cantar a capella, llovieron los peluches de su doctor de confianza. “¡Doctor Simi” gritó Emily. Ese personaje ya es internacional.

Foto: Luis Victoria

Con el apagón, qué cosas suceden…

Ya con Stella en su lugar, la banda se preparaba para tocar “Steve” cuando la planta de luz dejó de suministrar electricidad y de repente, todos estábamos en penumbras. Muy pocos escucharon lo que Emily intentaba decir al público, pero todos entendimos que no podían seguir con el show por obvias razones. Las chicas se despidieron y por un momento sudamos en frío, mientras algunos gritaban que se les regresara su dinero.

Foto: Luis Victoria

No sabemos a qué santo se encomendaron, a quién le rezaron, pero después de unos minutos de incertidumbre, la luz llegó, y el que consideramos que puede ser su ingeniero de sonido, o el famoso “jala cables” se hizo presente en el escenario y al grito de “el güero”, revivió la esperanza de terminar el show como se tenía previsto.

Y sí, después del encore obligado, Warpaint regresó para, ahora sí, tocar “Stevie”, una canción donde Emily deja claro que ha crecido no solo como guitarrista, sino también como vocalista.

Foto: Luis Victoria

Una fiesta disco al final del show

La noche estaba por llegar a su fin y los hits se hicieron presentes. En “Bees”, la banda demostró su capacidad para hacer cambios de ritmo precisos. Y unos minutos después, el Foro Indie Rocks era una tremenda fiesta, justo cuando sonaron las últimas canciones del show, “New song” y “Discovery”.

No cabe duda que más allá de ser una banda conformada solo por mujeres, y de la importancia que tienen por ser referentes del rock alternativo de los últimos años, Warpaint tiene una calidad musical inigualable.

Esperamos que los fans que las verán en su última fecha en Ciudad de México, este 31 de agosto, y en Guadalajara, este 1 de septiembre, puedan escuchar “Elephants” “Beatles” y “Send Nudes”, canciones que sí estaban contempladas en el setlist, antes de que se fuera la luz.

Foto: Luis Victoria

En fin, si un día tienen la oportunidad de ver en vivo a Warpaint, por favor, no lo duden. Les aseguramos que será toda una experiencia en todos los sentidos.

El setlist original que por el apagón, no tocaron en su totalidad. Foto: @suscanread