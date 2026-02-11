Lo que necesitas saber: Wasserman Music se ha convertido en un gigante de la música, representando un amplio catálogo de artistas de renombre como Coldplay y Ed Sheeran.



Wasserman Music está en el ojo del huracán: Chappell Roan anunció su salida y otros artistas han criticado a la agencia tras la difusión de correos de 2003 entre Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell, incluidos en documentos vinculados al caso Epstein.

Casey Wasserman // Foto: Wikipedia (oficial de la Casa Blanca por Joyce N. Boghosian)

El origen de la polémica: los correos de 2003 entre Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell

La reputación de Wasserman Music —y la conversación sobre qué se tolera en la industria— quedó bajo escrutinio. Vamos paso a paso.

La polémica se detonó tras la publicación de documentos vinculados al caso Epstein, donde aparecieron correos de 2003 entre el fundador Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell.

Wasserman no ha sido acusado de un delito en este tema. Pero los mensajes han provocado críticas porque muestran una cercanía con Maxwell, figura clave en el entorno de Jeffrey Epstein, y eso llevó a que algunos artistas cuestionaran si la agencia representa —o no— los valores que dicen defender.

Foto: justice.gov

Chappell Roan anuncia su salida de Wasserman Music

Ahora sí, con el contexto claro, vamos a lo que encendió la conversación: la salida de Chappell Roan de Wasserman Music.

La cantante —ganadora del Grammy a Mejor Artista Nuevo— anunció que dejará la agencia a partir del 9 de febrero. De acuerdo con lo que publicó en Instagram Stories, tomó la decisión porque considera que la situación alrededor de Casey Wasserman y sus correos con Ghislaine Maxwell no se alinea con sus valores.

“Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad. Esta decisión refleja mi creencia de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y liderazgo que se gane la confianza”, escribió.

Chappell Roan // Foto: Facebook

Dropkick Murphys y el efecto dominó…

Y como ya te adelantábamos, Chappell Roan no ha sido la única en tomar distancia de Wasserman Music. La banda Dropkick Murphys también anunció que se separa de la agencia.

“Nos entristece separarnos de [nuestros agentes], pero el homónimo de la agencia aparece en documentos vinculados al caso Epstein, así que… NOS VAMOS”, compartieron en redes.

A partir de ahí, la conversación se amplió: varios artistas, sobre todo del circuito independiente, han expresado públicamente su inconformidad o su intención de dejar la agencia. Otros, según reportes y publicaciones en redes, han presionado para que Casey Wasserman rinda cuentas.

En la misma línea, Bethany Cosentino (Best Coast) publicó una carta abierta pidiendo la renuncia de Wasserman, y artistas como Sylvan Esso, Beach Bunny y Water From Your Eyes se sumaron al llamado.

Petición de Bethany Cosentino // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

¿Qué ha dicho Casey Wasserman al respecto?

De acuerdo con The Guardian, Casey Wasserman se pronunció el 7 de febrero. En su declaración, dijo lamentar los correos que intercambió con Ghislaine Maxwell y sostuvo que ocurrieron mucho antes de que se conocieran públicamente los crímenes por los que ella fue condenada.

Además, respondió a versiones sobre un viaje en 2002 en el avión de Epstein: aseguró que, en su caso, fue para integrarse a una delegación vinculada con la Fundación Clinton y con fines humanitarios.

Casey Wasserman // Foto: Facebook.

¿El principio del fin de Wasserman Music?

Ya con la postura de los artistas y la respuesta de Wasserman, queda la gran pregunta: ¿qué tanto puede afectar esto a Wasserman Music y qué lectura deja para la industria.

Para dimensionarlo: Wasserman Music nació en 2021, cuando la empresa de Casey Wasserman cerró la compra del negocio de representación de música en vivo de Paradigm en Norteamérica y lo convirtió en una nueva unidad. Desde entonces, la agencia se consolidó como un jugador grande con un roster de alto perfil.

En ese contexto, cualquier fuga de talento pesa. Y según el periodista Matthew Belloni, uno de los nombres que estaría buscando salida es el agente de giras Marty Diamond; de confirmarse, sería un golpe importante por el valor que ese tipo de cartera genera para una agencia.

Con la presión pública creciendo y artistas marcando distancia, el escenario que se abre —más que “rumores”— es uno típico de crisis reputacional en agencias: reacomodos internos y oportunidades para competidores (CAA, WME, UTA) si se aceleran más salidas.

En una industria donde la representación depende de confianza y reputación, una polémica así no se apaga con un solo comunicado. El siguiente capítulo lo marcarán los movimientos: salidas, fichajes y posibles reestructuras dentro de Wasserman Music.