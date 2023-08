Lo que necesitas saber: "Waterloo Sunset" es una canción escrita por Ray Davies de The Kinks que ha sido covereada por artistas como David Bowie. Todo un himno británico.

Damon Albarn, uno de los más prolíficos y efectivos compositores de la actualidad, desearía tener en su repertorio una canción de The Kinks… y quién no, sobre todo, tratándose de ese himno británico llamado “Waterloo Sunset”.

Lo anterior lo sabemos gracias a que, al publicar el video de una fantástica presentación que Damon Albarn hizo junto a Ray Davies (exlíder de la legendaria banda londinense), la página Facebook de The Kinks recordó lo que el vocalista de Blur, Gorillaz y demás bandas fregonas dijo alguna vez sobre “Waterloo Sunset”:

“Cuando en una entrevista se le preguntó cuál canción desearía haber escrito, Damon dijo: ‘Waterloo Sunset’, sin pensarlo un segundo”.

De acuerdo la página oficial de The Kinks, Damon Albarn hubiera querido escribir la canción del 67 (parte del magnífico álbum Something else by The Kinks) por considerarla “perfecta” para su tipo de voz.

Foto: Especial

Pues quizás Damon Albarn se quedó corto al mencionar las cualidades de “Waterloo Sunset”… pero, efectivamente, es una canción que parecería que fue escrita para él. Como guante le quedó y así lo presume en la grabación que quedó registrada para el disco This Is Where I Belong: The Songs Of Ray Davies & The Kinks.

Damon Albarn y Ray Davies también cantaron “Parklife”

Donde se dio tan histórica unión fue en The White Room, un programa de 1995 conducido por Mark Radcliffe. Al final del show, el exlíder de The Kinks interpretó la no menos clásica “You really got me”, seguida de “To the bone”… para luego presentar a Damon Albarn y juntos cantar “Waterloo Sunset”.

Y parecía que ahí terminaba todo, pero en un acto de mútua admiración (el de Blur estaba en el cielo), Ray Davies se siguió con “Parklife”. Nada más el corito… pero suficiente para sorprender hasta al propio Damon Albarn, quien se veía notablemente feliz.

“Waterloo Sunset”, una canción que le llegó a Ray Davies en un sueño

Toda gran canción tiene una graaaaan historia y este himno británico no es la excepción. Cuenta la leyenda (o sea, el mismísimo Ray Davies) que “Waterloo Sunset” le llegó un día del febrero de 1967. Simplemente salió de la cama (en su casa en Londres, claro) y ahí estaba la canción. “Me desperté y estaba allí”.

Sin embargo, el ahora himno londinense no llegó impecable a la inspiración de Davies. De hecho, el líder de The Kinks señala que inicialmente la canción era una carta de amor a otra ciudad: Liverpool. “Pero ya sabes lo que dicen como consejo para los escritores: ‘escribe sobre lo que sabes’. Conocía Londres mejor que Liverpool. Así que lo cambié”.

Ray Davies performs live on stage during the second day of ‘Hard Rock Calling’ music festival at Hyde Park on June 25, 2011 in central London, England. (Photo by Jim Dyson/Getty Images)

Y si hay algo que conocía bien Davies, era el área de la estación Waterloo, en Londres: “Vi varias puestas de sol en Waterloo. Estuve allí, en el Hospital St. Thomas, cuando estaba muy enfermo de niño, miraba hacia el Támesis (…) Ahí conocí a mi primera novia, que se convirtió en mi primera esposa”.

Con todo eso dentro, cómo no iba a tener inspiración para crear una de las canciones más hermosas del rock británico.

