Weezer estrena una rola para el soundtrack de ‘Bill & Ted Face the Music’

Desde que tenemos memoria, la música y el cine se han llevado por completo. No hablamos específicamente de los scores que grandes compositores han creado para un montón de películas espectaculares, sino de las rolas originales que algunas bandas y artistas han creado para estas producciones. Pero ahora, Weezer se anota otro punto dentro del séptimo arte componiendo una canción para Bill & Ted Face the Music.

Este 2020, el querido Keanu Reeves y Alex Winter se reúnen después de casi 30 años para traernos una nueva cinta de sus extravagantes personajes, quienes vuelven con un montón de aventuras fuera de lo común pero siempre con un mismo objetivo, tener siempre mucha música y pasarla bien. Si el coronavirus lo permite, esta película se estrenará en cines selectos de Estados Unidos y On Demand el próximo 28 de agosto.

Weezer le entra al soundtrack de Bill & Ted Face the Music

Hace algunos días anunciaron los artistas que participan en el soundtrack de Bill & Ted Face the Music, y cuentan con un lineup de lujo conformado por grandes bandas y de géneros muy variados como Mastodon, Cold War Kids o Lamb of God. Pero lo que más nos llamó la atención fue ver que Weezer aparecía ahí, contribuyendo con una rola llamada “Beginning Of The End (Wyld Stallyns Edit)”.

Como recordarán, Rivers Cuomo, Brian Bell, Scott Shriner y Patrick Wilson han estado muy activos en los últimos meses. Primero anunciaron que lanzarán un nuevo disco llamado Van Weezer –el cual se retrasará por la pandemia–, aunque compensaron ese trago amargo compartiendo una canción en cuarentena llamada “Hero” y hasta tuvieron su propio capítulo en la más reciente temporada de Los Simpson.

La rola es un verdadero tributo a los 80

Ahora y después de mucha expectativa, por fin podemos escuchar “Beginning Of The End (Wyld Stallyns Edit)”, y la verdad es que no suena nada mal. Esta canción captura a la perfección el espíritu de la película y sobre todo, del sonido que la banda ha adoptado en los últimos años, con riffs de guitarra pesados y solos llenos de tapping a la Eddie Van Halen, recordando esa época gloriosa del hard rock ochentero.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron un video para acompañar la rola. En él vemos a Rivers y compañía tocándola mientras se intercalan escenas de la cinta. Sin embargo, y cuando nadie lo espera, toda la banda se transforma para hacer una parodia de look que las bandas de rock popularizaron los estoperoles y el cabello largo en los 80.

Para rematar, hay un pequeño cameo de Alex y Keanu casi al final que no se pueden perder. Mejor no les contamos más, chequen a continuación el video que Weezer estrenó para “Beginning Of The End (Wyld Stallyns Edit)”, la rola original de la película Bill & Ted Face the Music: