The Thrill is Gone: Wendell Pierce será el protagonista de la película biográfica de B.B. King

Vivimos en una época donde las películas basadas en la vida de los músicos más importantes e influyentes de la historia son un verdadero éxito. El ejemplo perfecto está en Bohemian Rhapsody y Rocketman, las cuales a su manera contaron los hechos más importantes sobre Freddie Mercury y Elton John respectivamente. Es por eso que en Hollywood se están animando a producir más cintas de este estilo, y entre ellas tenemos una sobre B.B. King.

Riley Ben King –como en realidad se llamaba– fue uno de los músicos más grandes que han existido, no por nada se ganó el apodo de ‘Rey del Blues’. Además de ser un cantante con un tono profundo y potente, saltó a la fama por su espectacular técnica a la hora de colgarse su famosa guitarra Lucille, desarrollando diferentes técnicas como el vibrato, pero sobre todo su más grande legado fue introducir un sofisticado estilo de solos llenos de sentimiento.

La vida de B.B. King llegaría a la pantalla grande

B.B. King es básicamente un pilar para grandes figuras dentro de la industria, es por eso que a nadie le sorprendería que su vida fuera igual de interesante como para llevarla a la pantalla grande. Desde que murió en 2015 se hablaba de esta posibilidad, sin embargo, cinco años más tarde por fin tenemos noticias la respecto e incluso a la persona que podría darle vida en el cine, el mismísimo Wendell Pierce.

De acuerdo con Collider, el actor al que hemos visto en series como The Wire, Jack Ryan, Suits y Treme sería quien se colgaría la icónica guitarra del bluesman en una cinta llamada The Thrill is On. Y no solo es un simple rumor, porque el propio Wendell habló al respecto en su cuenta de Twitter, haciendo oficial la noticia.

“Han comenzado los preparativos para una película en la que tendré el honor de interpretar al gran B.B. King. Con humildad. Le prometí a BB King antes de que muriera, que lo honraría a él y a su genio creativo. Un icono americano”, dijo Wendell Pierce anunciándolo a todos sus fans.

Por ahora no se sabe nada más al respecto, lo único que el mismo Pierce mencionó fue que en la producción de la película estaría Michael Zanetas, pero sólo eso. Mientras esperamos a que suelten más detalles sobre este proyecto que sin duda es necesario para honrar a una verdadera leyenda de la música, recordemos al gran B.B. King con una de las rolas que logró popularizar, “The Thrill Is Gone”: