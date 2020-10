A 25 años: Lo que suena detrás del ‘(What’s the Story) Morning Glory?’

Hace veinticinco años los hermanos Gallagher (que aún se hablaban) lanzaron una docena de canciones que colocaron en el icónico (What’s the Story) Morning Glory?, el segundo disco de estudio que colocó a una banda de rock que llenaría estadios que corearían sus himnos en donde se presentaran. Y así fue.

Noel trabajó genialmente en la composición y producción, mientras Liam nos dio de las mejores interpretaciones que le conocemos hasta la fecha, y así, inmediatamente después del aclamado Definitely Maybe, un 2 de octubre de 1995 el mundo fue testigo del trabajo que Oasis plasmó en (What’s The Story) Morning Glory?

El legado de cada canción perteneciente al (What’s the Story) Morning Glory?

Pero pongámonos serios por unos minutos para ordenar las canciones de lo épico a lo bueno, porque realmente no tenemos una sola rola mala en este discazo.

1.- Champagne Supernova

Esta canción pega diferente, con toda la telenovela que nos han regalado los hermanos oriundos de Manchester. La balada habla sobre cómo cambia la vida, es nostálgica a más no poder, y Liam entrega su mejor trabajo vocal en el disco (quizás en la discografía), en lo que fue el último sencillo del brutal disco de 1995.

Ver en YouTube

2.- “Don’t Look Back in Anger”

Un himno del rock inglés, en el que el piano y la guitarra guían el camino hacia un coro inmenso. Este tema trae todo lo icónico de los de Manchester, en el que la letra nos habla sobre un niño, pero también tiene referencias a una banda de rock como un guiño al propio Oasis.

En incontables ocasiones ha sido apropiada por fanáticos y desconocedores de la banda, ya sea en el futbol o hasta en tragedias como los atentados durante el concierto de Ariana Grande en 2017.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Ver en YouTube

3.- “Cast No Shadow”

Oasis hizo una canción inmensa, con arreglos de cuerdas y los hermanos Gallagher intercalando sus voces (de forma destacable) para homenajear a Richard Ashcroft. El resultado es una canción que habla sobre la música, las letras y un amigo compositor, tiene un coro memorable y letra para ponerte a pensar un buen rato.

Ver en YouTube

4.- “Morning Glory”

Distorsiones, letra con doble sentido y un solo electrizante. La canción que da nombre al disco es un gran ejemplo de lo que logra Oasis en apenas cinco minutos. De las canciones más rockstar de la banda, con referencias al uso de drogas y al sexo.

Ver en YouTube

5.- “She’s Electric”

La variedad de este disco no baja la calidad, y lo vemos en esta canción con una historia sencilla sobre una novia de Liam, y su familia (con todo y el inesperado final). La canción te pone a cantar y disfrutamos hasta un solo sin mayor exigencia.

Ver en YouTube

6.- “Some Might Say”

El primer sencillo del disco es el mensaje de la juventud inglesa ante el descontento, incrédulos de su entorno y hartos del gobierno. En el momento las distorsiones y el ritmo acelerado rescataban el enojo para hacerlo una canción de denuncia directa.

Ver en YouTube

7.- “Roll with it”

Este es un homenaje al rock que influyó a Noel y Liam, con bases sencillas y la voz raspada del hermano menor cantando sobre tomarte un respiro y fluir, en lo que fue la primera canción con el baterista Alan White.

Ver en YouTube

8.- “Wonderwall”

Posiblemente la canción más popular, que no necesariamente la convierte en la mejor. Dedicada incontables veces, este tema de amor se sale de lo que escuchamos en todo el disco, y casualmente es de las más sencillas.

Ver en YouTube

9.- “Hey Now”

Sencillota y con un ritmo difícil de seguir al inicio, nos quedamos siempre con los mensajes sobre escapar de nuestra realidad por un rato sin pena alguna y sin pensar en nuestro pasado.

Ver en YouTube

10.- “Hello”

Pues esta apertura al disco nos mostró lo que esperaríamos, pero con menor intensidad. Liam no brilla como en otras rolas, con todo y el eco que persigue a su voz, nos dice algunos de los temas que permanecen en todo el resto del álbum.

Ver en YouTube

Dejamos fuera los dos interludios, ya que sería injusto compararlos con las demás canciones, pero hoy no dejaremos de darle vuelta a este disco de mediados de los noventas. ¿Cuál es la mejor rola para ustedes?