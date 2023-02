No cabe duda que en la actualidad, estamos pasando por una época sumamente interesante dentro de la industria musical, pues hay muchos artistas y proyectos jóvenes que andan haciendo cosas increíbles. Pero sobre todo, la gran mayoría anda tomando y refrescando géneros clásicos que llevan un buen rato entre nosotros. Tal es el caso de Will Brown, un compositor sumamente talentoso que estamos seguros que los enganchará con su propuesto.

A pesar de que lleva años picando piedra y trabajando en sus propias canciones, apenas está ganando el reconocimiento que se merece. Con un par de rolas en plataformas digitales y un EP que próximamente podremos escuchar, Brown es uno de los cantautores estadounidense que mejor proyección tiene, pues para muchos es una gran promesa con una voz espectacular. Y si aún no lo conocen, a continuación se los presentamos.

Foto vía Facebook: Will Brown

¿Quién es Will Brown?

Will Brown es un cantautor nacido y criado en Kansas. Desde temprana edad se enamoró de la música, es por eso que de muy joven empezó a componer sus propias canciones. A pesar de que está muy orgulloso del lugar en el que creció, encontró la oportunidad de salir de Estados Unidos y ahora, gracias a su talento, divide su tiempo entre Londres y Los Ángeles. Aunque eso sí, ha tenido qué esperar un buen rato para poder despuntar con su proyecto musical, pues su “momento” llegó un poquito tarde, pero seguro.

Aunque desde muy joven demostró que tenía una gran habilidad para escribir y crear canciones grandiosas, Will empezó a publicar varios covers en redes sociales, pero fue hasta octubre de 2022 cuando lanzó su sencillo debut, “Higher Walker”. En algunas entrevistas, Brown ha dicho que se inspiró en la increíble sabiduría de la comunidad afroamericana en el país vecino y en figuras como Michelle Obama:

“Cuando escuchen Walk Higher, quiero que se sientan liberados; que se sientan libres. Esta canción es aprender a reaccionar desde el amor, en lugar de desde el miedo y las emociones. Elegir reaccionar desde el amor te permite cambiarte a ti mismo y también ayudar a cambiar el mundo”.

Por si esto no fuera suficiente, para festejar el lanzamiento de su primer single, Will Brown estrenó un remix donde colabora con el productor y compositor, Zak Lloyd. Este músico terminó aquel año dando algunos shows en foros muy pequeños de Estados Unidos, pero pasó gran parte de su tiempo trabajando en el estudio y preparando todo para presentarnos muy pronto el proyecto más importante de su joven carrera.

En 2023 y para arrancar con todo, Will estrenó su segundo sencillo llamado “Mercy”, donde demuestra su enorme capacidad de crear rolas llenas de emotividad y sentimiento, pero que fácilmente podrían sonar en la radio de todo el mundo. Sin embargo, además de del lanzamiento de esta canción, Brown también confirmó que lanzará su primer EP titulado Welcome to Brownsville a principios de este año, un material de corta duración que ha descrito como “brillante y lleno de soul” que por supuesto, estamos esperando con muchas ansias.

¿Qué es lo que hace especial a este artista?

Como ya lo mencionábamos antes, muchos artistas están transformando y refrescando sonidos del pasado. Por supuesto que el soul anda en esta lista y tampoco se queda atrás, pues recientemente han aparecido voces e intérpretes increíbles que te enchinan la piel con tan solo escucharlas. Y eso es justo lo que provoca Will Brown con sus canciones, pues tiene un rango vocal alucinante, influenciado por nombres como Whitney Houston, Brandy e incluso Sam Smith.

Pero quizá lo más valioso de este cantante es el contenido de sus letras, pues además de mostrar lo orgulloso que está por sus raíces afroamericanas a través de la música, también nos deja grandes mensajes en sus rolas, donde nos habla del amor, de repartirlo con el mundo, de aceptarte tal como eres e irte si no te valoran en algún lugar. Sin duda, pinta que en los próximos meses y años, escucharán el nombre de Will Brown por todos lados y aunque quizá aún es pronto, esperemos que en un futuro no muy lejano, toque en México (no importa que sea en un foro muy pequeño).