Will Butler de Arcade Fire reflexiona sobre la vida en su nueva rola “Close My Eyes”

El 2020 es un año muy extraño, los amantes de la música se quedaron con las ganas de disfrutar de un montón de conciertos en vivo y se tuvieron que conformar con los shows en línea. Por otro lado, varias bandas y músicos se están rifando sacando rolas para que sus fans se distraigan y pasen un buen momento en sus casas, pero muchos artistas están regresando por la puerta grande, y ese es justo el caso de Will Butler.

Como recordarán, el multinstrumentista de Arcade Fire anunció hace algunos días que después de dedicarse por un buen rato a la banda canadiense y tras casi cuatro años desde el lanzamiento de su debut como solista, estrenará su segundo álbum de estudio, Generations. Un disco que alcanzó a grabar justo antes de que la pandemia golpeara a todo el mundo y que terminó de mezclar en el estudio casero que tiene en su casa de Brooklyn.

También puedes leer: WILL BUTLER DE ARCADE FIRE LANZARÁ UN NUEVO DISCO COMO SOLISTA

Will Butler estrena otra rola de su próximo disco

Por supuesto que esta noticia no vino sola, pues Will Butler aprovechó para mostrarnos el primer adelanto de este material discográfico, una canción que lleva por nombre “Surrender”. Pero ahora estrena una rola llena de melancolía y alegría, “Close My Eyes”, la cual compuso y grabó en compañía de grandes artistas como Sara Dobbs, Miles Francis, Jenny y Julie Shore.

Este tema tiene todo lo que nos encanta de la música de Will, una melodía pegajosa y bien trabajada, coros enérgicos e instrumentación bastante sencilla. Lo cual contrasta por completo con la letra de la canción, pues en ella el músico habla sobre estas ganas que todos tenemos de cambiar nuestras vidas pero que al final y casi procrastinando, lo postergamos para después aunque no tengamos la certeza de que viviremos un día más.

El músico se abrió por completo en esta canción

De acuerdo con Pitchfork, en un comunicado de prensa Will Butler explicó que para esta rola intentó ser muy sincero para mostrar sus sentimientos: “Intenté que la letra fuera una descripción directa y honesta de una emoción que siento a menudo, un impulso de cambio junto con la desesperación. Estoy cansado de esperar un día mejor. Pero tengo miedo y soy perezoso y nada va a cambiar, tengo que bailar para no llorar”.

Por si esto no fuera suficiente, también estrenó el video oficial para este sencillo donde lo vemos navegando en un bote por un lago. Todas las tomas son en blanco y negro, que nos traen un toque nostálgico. Más tarde a Will se le unen los demás músicos que lo acompañaron en la grabación de este tema, que juntos cantan y le dan un poco de emotividad, algo que está de sobra en estos días.

Mejor no les contamos más, alegren su día escuchando “Close My Eyes”, la nueva rola de Will Butler que vendrá en su segundo disco en solitario, Generations, que se estrenará el 25 de septiembre: