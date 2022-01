Will Joseph Cook se avienta un viaje espectacular en el video de “4AM”

Puede que el 2022 siga sintiéndose un tanto incierto, pero de lo que no podemos dudar es que la buena música no nos hará falta a lo largo del año. En los próximos meses, un montón de bandas y artistas ya confirmaron que estrenarán discos bastante esperados, aunque también hay quienes nos están soltando sorpresas. Como el caso de Will Joseph Cook, quien acaba de lanzar el video de su siguiente sencillo y la verdad, suena espectacular.

A pesar de todo lo que sucedió en el 2021, este fue el año del joven músico británico, pues tuvo chance de presentar su segundo material discográfico en todas partes. Prácticamente tocó en los festivales y foros posibles del mundo, incluida una participación en la más reciente edición del festival Corona Capital (que por cierto, su set se puso muy bueno). Sin embargo, a pesar de todo, parece que se guardó algunas sorpresas bajo la manga.

Will Joseph Cook nos vuela la cabeza con su nueva rola

Resulta que Will Joseph Cook acaba de presentar un nuevo sencillo llamado “4AM”. Se trata de una canción que se aleja un poco de lo que nos tenía acostumbrados, pues lo que creíamos que se trataría de una balada que mezcla elementos eléctricos con acústicos, gracias a una guitarra distorsionada se termina combinando en una verdadera montaña rusa de emociones. Literal, pasamos de la calma al frenesí en cuestión de compases.

Por si esto no fuera suficiente, el músico británico también estrenó el videoclip oficial de la rola, el cual contó con la dirección de Bertie Gilbert y fue filmado en las calles de España. En él, vemos a Will tocando y paseando por la noche y parte de la madrugada distintas locaciones que se ven espectaculares (punto extra para la fotografía que luce sensacional). Si todavía no lo han checado, a continuación les dejamos el video.

Por ahora, Will Joseph Cook se está preparando para lanzar más canciones a lo largo del 2022. Pero aprovechando su visita a la Ciudad de México, decidimos invitarlo para que le entrara a las sesiones acústicas de Sopitas.com junto a Dayglow y Alfie Templeman, donde tocó “Be Around Me”. Y ojo, porque grabamos otra sorpresa con él y muy pronto la compartiremos con ustedes, pero mientras eso pasa, chequen a Will echándose uno de sus hits.