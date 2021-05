Wolf Alice le entra a las baladas en su nueva rola “No Hard Feelings”

Contra todo pronóstico, el 2021 está siendo un gran año para la música. Más allá del lento regreso de los conciertos y festivales en todo el mundo, un montón de artistas y bandas andan preparando discos que muy pronto verán la luz. Entre ellos tenemos a Wolf Alice, quienes prometen regresar más fuertes que nunca con un nuevo material discográfico en el que podremos escuchar la madurez que adquirieron durante todo este tiempo.

Hace unas semanas, la banda británica anunció con bombo y platillo el lanzamiento de su primer álbum de estudio en casi tres años, Blue Weekend. De este disco ya hemos tenido chance de escuchar un par de adelantos, el más reciente de ellos fue “Smile”, una rola frenética e intensa que nos voló la cabeza. Sin embargo, ahora le bajan un poco a los decibeles para presentarnos una canción sumamente tranquila y reflexiva.

Este 11 de mayo, Wolf Alice estrenó una nueva rola llamada “No Hard Feelings”. Se trata de un tema lleno de emoción y nostalgia que con tan solo una línea de bajo constante logra transmitirnos cierto sentimiento de cercanía, creando un ambiente melancólico al 100%. Para rematar y si ustedes traen el corazón roto , la letra habla sobre superar una relación que lamentablemente no funcionó y dejar atrás los malos pensamientos tras una ruptura.

Sobre la inspiración de esta canción, la vocalista del grupo, Ellie Rowsell comentó que quería hacer una rola de desamor rápida y concisa, pero que las circunstancias la llevaron a alentarla y darle otro sentido:

“Empecé tratando de hacer una canción muy cursi, casi Motown, tipo Ronettes, sobre el final de una relación, y sintiendo ‘¿Qué sentido tiene ser miserable por ello? miserable por ello’. Pero era corta, porque originalmente se tocaba muy rápido. Traté de hacerla más larga, pero no tenía más palabras, había dicho todo lo que quería decir perfectamente y no quería arruinarlo con más. Así que en lugar de eso la ralentizamos, y me sentí mucho más conmovida así”.