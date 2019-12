Una de las bandas que sin duda marcó a toda la generación britpop fue The Smiths. A pesar de que duraron muy poco juntos, lo que hicieron Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce con tan solo cuatro discos de estudio fue impresionante aunque la historia de la banda comenzó mucho tiempo antes de rolones como “There Is A Light That Never Goes Out”.

Para ser exactos, la primera grabación de la que se tiene registró es el cover que hicieron de “I Want A Boy For My Birthday” del grupo femenino de soul, The Cookies. Si eres fan de The Smiths estamos seguros que para ti esto no es nada nuevo, pero después de muchos años tenemos la grabación completita para escucharla todas las veces que queramos.

Resulta que la persona que publicó este enorme descubrimiento fue Dale Hibbert, un ingeniero de grabación que por poco tiempo fue el bajista de The Smiths. Según lo que cuenta Dale, fue idea de Mozz dejarle la canción en una vieja grabadora TEAC que era de Marr para que pudiera aprenderse la rola en el bajo y así poder grabar más tarde un demo.

Pero tras años de tenerlo guardada esta verdadera joya decidió compartirla con el mundo entero. A comparación de la versión original, aquí Mozz y compañía convirtieron una canción soul en un verdadero himno punk. Al respecto de esta rola, hace algunos años Johnny Marr dijo que cuando escuchó por primera vez “I Want A Boy For My Birthday” le pareció que era genial porque eso asustaría a muchas personas.

Sin duda esta canción nos recuerda una época donde Morrissey se enfocaba a la música y no andaba quejándose por cualquier cosa, y sobre todo cuando no se pronunciaba a favor de la extrema derecha británica, en fin, escuchen a continuación la primera grabación que la banda hizo bajo el nombre de The Smiths: