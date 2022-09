¡Te llevamos antes que nadie a la pop up store de los Yeah Yeah Yeahs en CDMX!

Si algo nos queda muy claro es que el 2022 es un gran año para los regresos dentro de la industria musical. A lo largo de todos los meses, un montón de bandas y artistas que nos encantan anunciaron discos o rolas, rompiendo el silencio tras un buen rato sin saber de ellos. Pero de todos esos músicos, especialmente nos emociona tener de vuelta ni más ni menos que a los Yeah Yeah Yeahs.

Como recordarán, Karen O, Nick Zinner y Brian Chase revelaron hace algunos meses que después de casi nueve años, volverán con su quinto material discográfico titulado Cool It Down. De este álbum ya hemos escuchado varios sencillos, como “Spitting Off the Edge of the World” (en colaboración con Perfume Genius), “Burning” y “Lovebomb”, que solamente han aumentado nuestras expectativas por escuchar lo que han trabajado todo este tiempo.

Foto: Jason Al-Taan

Los Yeah Yeah Yeahs regresarán a México con una gran sorpresa para sus fans

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, luego de un buen rato sin visitar nuestro país, los Yeah Yeah Yeahs confirmaron un par de fechas en México. Para empezar, tocarán el 17 de noviembre en el Guanamor Teatro Studio de Guadalajara y de ahí, regresarán a la CDMX el 19 de noviembre, pues forman parte del lineup del Corona Capital 2022 junto a My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore, Miley Cyrus y más artistazos. Así que como verán, tendrán dos grandes oportunidades para ver a esta bandota en vivo y a todo color.

Sin embargo, eso no es todo lo que tienen para nosotros, pues la agrupación neoyorquina anunció con bombo y platillo que para festejar el lanzamiento de Cool It Down este 30 de septiembre, abrirán una pop up store en la capital chilanga donde podrán comprar discos de vinilo de este álbum de edición limitada y toda la mercancía que se les ocurra referente a la banda… increíble, ¿no lo creen?

Foto: Cortesía

Sabemos que en Sopitas.com tenemos un montón de fans de los Yeah Yeah Yeahs que tienen ganas de lanzarse a esta tienda especial de la banda. Así que nos pondremos la del Puebla llevándolos antes que nadie a este lugar para que sean de los primeros en tener su nuevo material discográfico (y quien sabe, es probable que encuentren una que otra sorpresa).

¿Quieren formar parte de esta experiencia única? Bueno, pues lo único que deberán hacer es entrarle a la siguiente dinámica:

DINÁMICA

Sigue a todas las redes sociales de Sopitas(Facebook, Twitter e Instagram) y SopitasFM (Facebook, Twitter e Instagram). Sigue a Faramalla, Mercadorama y Vavava Shop en Instagram. Responde la siguiente pregunta: ¿Quién es y en qué banda tocaba la persona en la que se inspiró Karen O para componer ‘Maps’? (AQUÍ les dejamos una pista). Déjanos tu respuesta POR ACÁ y también llena todos los datos que se te piden (Es indispensable que completes toda la información para poder contactarte en caso de que resultes ganador/ganadora)

¡Y listo! Eso es todo lo que debes hacer para participar por esta experiencia que ningún fan de los Yeah Yeah Yeahs se puede perder. Solo nos queda desearles mucha suerte y que ganen los mejores.

IMPORTANTE

– Esta dinámica es sólo para mayores de edad.

– Es necesario que sigas todos los pasos que se indican en la dinámica y haber dado like a las redes de Sopitas, Sopitas FM.

–Esta dinámica empieza la tarde del 28 de septiembre y termina el 29 de septiembre por la mañana.

–Los primeros en seguir todos los pasos y responder correctamente serán los ganadores.

– Anunciaremos a los ganadores el 29 de septiembre por la tarde. Pondremos sus nombres en esta nota, y también los notificaremos por correo.

– El premio no incluye ningún tipo de transporte. Así que considera eso antes de participar si es que no vives en la CDMX o el Área Metropolitana.

–Tendrás que estar disponible el viernes 30 de septiembre a partir de las 11:30 am.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.