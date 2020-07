¡Yo La Tengo lanzó un disco instrumental y anunció conciertos en vivo!

Fue hace dos años que la banda de indie rock Yo La Tengo nos regaló su vigésimo quinto álbum de estudio There’s a Riot Going On. Desde 1997, los estadounidenses han entrado en un modo de lanzar un disco cada tres o cuatro años. Tendencia que sólo se ha roto una vez con Stuff Like That There que saló con dos años de diferencia con Fade del 2013. Inspirados por la cuarentena, hoy lo hacen una vez más y lanzaron su nuevo disco instrumental titulado We Have Amnesia Sometimes.

Así como muchas bandas lo han hecho durante los últimos meses, Yo La Tengo grabó We Have Amnesia Sometimes durante una semana de sesiones en estudios socialmente distanciados la primavera pasada. El resultado de estas sesiones es lo que hoy podemos escuchar y lo que hemos estado sintiendo desde hace semanas.

El disco consta de cinco canciones de absoluta improvisación que recorren los días (literalmente) como una larga semana de cuarentena. (aunque Ira Kaplan no le quiera decir así). Hoy todas están disponibles para escucharse en cualquier servicio de streaming. Por ahí también tendrá una edición en formato de vinilo para los que gusten del estado físico más hermoso de la música.

“Si han pasado algún tiempo con nosotros en nuestro espacio de ensayo en Hoboken –que prácticamente no cubre a ninguno de ustedes– nos han escuchado tocar sin forma (dijo, tratando de eludir la palabra” improvisando”). La mayoría de las canciones que hemos escrito en los últimos 25 años han comenzado de esa manera, pero a menudo lo hacemos sin otra razón que alejar el mundo exterior”, dijo Kaplan sobre la colección en un comunicado.

“A fines de abril, con el mundo exterior pesando sobre todos, determinamos que los tres podríamos reunirnos en Hoboken sin desobedecer las reglas establecidas por el gobernador (de Nueva Jersey) Murphy, y reanudamos… “practicar” no lo describe, porque no practicamos per se, y de todos modos qué estaríamos practicando para… tocar. James instaló un micrófono en el medio de la habitación en caso de que nos topamos con algo útil para el futuro. En cambio, decidimos lanzar algunas de las cosas que hicimos ahora”.

Además de este buen regalo de cuarentena, Yo La Tengo se armó un par de transmisiones en vivo de We Have Amnesia Sometimes el 18 de julio a las 8 p.m. y 19 de julio a la 12 p.m. hora de la Ciudad de México. Las entradas para laos conciertos están disponibles para comprar por 10 dólares (225 pesos aproximadamente). Todas las ganancias serán donadas a un centro de justicia.