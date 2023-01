Los videojuegos y la música son dos pasiones que mucha gente comparte… Así seguro que a muchos les encantará este mash-up inesperado, con Radiohead en una versión bien curiosa de uno de sus discos más queridos.

Un youtuber cuyo canal se llama on4word, se hizo viral recientemente con esta creación suya a la que tituló In Rainbow Roads. Y bueno, básicamente se trata de una reinterpretación de aquel disco de la banda británica, pero hecho con sonidos del Super Mario 64 y otros juegos del Nintendo 64.

Portada del ‘In Rainbows’. Foto: Especial.

Así la versión de ‘In Rainbows’ con sonidos del Super Mario 64

Revivió la música, sin duda… Ah no se crean, jeje. Lo que si sabemos es que el In Rainbows de Radiohead es uno de esos discos dosmileros (se lanzó en el 2007) que recordaremos por siempre. Y por otro lado, el Super Mario 64 también tiene su legado cool, siendo el primer juego que llevó a la franquicia emblema de Nintendo a los formatos de jugabilidad en tercera dimensión.

Dos piezas geniales de diferentes industrias, que ahora comparten un espacio creativo gracias al youtuber on4word. Y es que como este misterioso sujeto escribe en su perfil de Bandcamp, lo único que hizo fue recrear cada canción del album usando los sonidos de diferentes videojuegos de Nintendo 64, usando en su mayoría los del título del famoso fontanero del traje rojo.

El resultado: un material donde la voz de Thom Yorke evidentemente no aparece como tal, sino que es reformulada con sampleos sintetizados de la banda sonora de aquellos videojuegos. Y la verdad es que este sujeto se rifó, porque las pistas de batería suenan muy chido, junto con las demás partes instrumentales que sin duda te darán esa vibra retro noventera de cuando armabas las partidas en tu consola. Acá abajito le pueden echar oído.

El youtuber tiene otras geniales piezas en su canal

Además de esta peculiar versión de In Rainbows de Radiohead, el youtuber on4word tiene varios videos de otros tracks al estilo Super Mario 64. Echándonos un clavado por su canal, encontramos más composiciones de otros artistas como Tame Impala y Aphex Twin, además de versiones de otras rolas de Thom Yorke y compañía.

Se nota que este creador de contenido es bastante fan de estos tres grupos, porque es de lo que más recrea. Bonito pasatiempo, la neta. Acá su versión de “The Less I Know The Better”.

En 2023 podría haber algo nuevo de Radiohead; también se viene la peli de Super Mario Bros

Curiosamente, el remix del In Rainbows al estilo Super Marios 64 llega cuando Radiohead ha dado pistas sobre algún próximo proyecto. Phil Selway, baterista de la banda, dijo en una reciente entrevista que todos los miembros del grupo se reunirán en los primeros meses de este 2023 para ver en qué podrían trabajar próximamente.

Dado que cada miembro de la banda tiene planes con diferentes proyectos alternos, se rumora con fuerza que solo lanzarían una edición especial del disco Hail to the Thief, que cumple su 20 aniversario en este año. Pero otros fans, con algo de fe, esperan una reunión para un disco nuevo. AQUÍ la info.

Por otro lado, Nintendo y Universal Pictures están en la mira del lanzamiento de la película de Super Mario Bros, de la que se han lanzado un par de tráilers hasta el momento. POR ACÁ les contamos todo lo que se sabe sobre la película y sobre su fecha de lanzamiento, en abril próximo.

Foto: Nintendo/Illumination.