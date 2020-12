Yves Tumor: Sonidos difusos que rompen la barrera entre la música de nicho y la popular

Durante tantos años, en la industria musical han aparecido figuras que con su simple presencia sabes que harán la diferencia, pero que al conectar artísticamente han roto toda clase de paradigmas. La lista es grande, pero quizá el primer ejemplo que se nos viene a la mente es el gran David Bowie, aunque recientemente hay casos que si bien no podemos comparar con otras leyendas, siguen caminos similares, como Yves Tumor.

Desde hace varios años, se ha posicionado como una propuesta única en todo el mundo, en donde cabe de todo un poco; paisajes sonoros luminosos con otros un tanto más oscuros que combinados con cualquier género y ritmo pero… ¿hasta qué punto un artista puede evolucionar y llevar al siguiente nivel su proyecto? Bueno, pues esta persona no tiene límites y al conocerlo seguramente quedarán enganchados con su música.

¿Quién es Yves Tumor?

Por supuesto que este musicazo no se llama Yves Tumor, de hecho su verdadero nombre es Sean Bowie y de ahí en fuera lo demás es su misterio. Lo que sí sabemos es que nació en Miami pero creció en la ciudad de Knoxville, Tennessee, lugar al que ha descrito como “aburrido y conservador”; sobre todo porque no era un lugar ideal para que un pequeño afroamericano como él creciera. Aún así se las arregló para pasar la mayor parte de su vida ahí.

Pero fue la música la que lo salvó por completo, pues a temprana edad demostró interés por todo lo que estuviera relacionado con el arte. Bowie era autodidacta y de esta manera logró aprender a tocar instrumentos como la batería, la guitarra, el bajo y los teclados. Años más tarde comenzó a considerar seriamente la idea de vivir de esto, es por eso que se mudó a los 20 años a San Diego, y después de la universidad a Los Ángeles.

Una rapera le dio una enorme oportunidad

A principios de 2010 comenzó a producir sus propias canciones, y las grababa bajo el pseudónimo de Teams, cuyo sonido era descrito como post-chillwave. Sin embargo, en la gran ciudad de los sueños, Yves Tumor conoció a una mujer que sería fundamental para que arrancara formalmente su carrera, la rapera Mykki Blanco, quien vio un enorme potencial en este chico, así que desde el principio lo apoyó en todo lo que hacía.

Imagínense cuánto confiaba en él que en 2012, Blanco decidió llevarlo a una gira por Europa y gran parte de Asia, un viaje que duró dos años y en el que pudo terminar de desarrollar sus sentidos artísticos, pero sobre todo que lo hicieron madurar en todos los aspectos. Pasó el tiempo y aunque había impresionado a miles de personas abriendo esos shows aún faltaba que diera el paso grande en su país natal, pero eso le llegaría más tarde.

El nacimiento de Yves Tumor

Durante todo ese tiempo, Sean Bowie seguía componiendo a prueba y error, experimentando con todo lo que tenía a su alcance. En 2015 dio el paso grande cuando se olvidó de Teams y le dio vida al álter ego por el ahora muchos lo conocen, Yves Tumor. Y para que quedara muy claro que su transformación iba en serio, publicó su primer EP homónimo, que se lanzó bajo el sello de clubes experimentales Janus de Berlín, y otro para la disquera de Mykki Blanco, Dogfood.

Aunque eso no es lo único que estrenaría en ese mismo año, pues inesperadamente vio la luz When Man Fails You, su disco debut. En septiembre de 2016, Tumor firmó con PAN Records y lanzó su segundo material discográfico, Serpent Music, un enorme collage sonoro que te atrapa de principio a fin y que te hace pasar por toda clase de sensaciones. Yves había trabajado en el álbum durante tres años después de mudarse a Leipzig, Alemania, así que lo grabó entre esta ciudad, Miami, Los Ángeles y Berlín.

Firmar con una disquera importante

En aquel momento, a Yves Tumor lo comparaban con artistas opuestos que se complementaban ente sí, como Dean Blunt y James Ferraro, aunque su propuesta evolucionó hacia su propio camino, con inquietantes bucles de percusión y grabaciones de campo, creando un estado de ánimo que se pierde en un extraño paisaje urbano. Para 2017 lanzó de manera gratuita un álbum recopilatorio titulado Experiencing the Deposit of Faith, el cual recopilaba lados B y maquetas que nunca vieron la luz.

Antes de terminar aquel año y justo cuando estaba anunciando las fechas de su siguiente gira, Tumor reveló que había firmado con Warp Records, que ha contado con artistas como Aphex Twin, Battles, Flying Lotus, Maxïmo Park y más. Después de eso, se embarcó en un enorme tour, donde estrenó un espectáculo audiovisual impresionante que más tarde serían el sello de cada una de sus presentaciones, mezclando la música casi con una puesta en escena.

El camino hacia la popularidad

Para septiembre de 2018 y sin previo aviso, Yves Tumor lanzó su tercer álbum de estudio y el primero con Warp, Safe in the Hands of Love. Este disco fue aclamado por la crítica, pues en él daba un enorme salto audaz pero desorientador e incluía rolas importantes en su carrera como “Licking an Orchid” con James K y “Lifetime”; que demuestran y confirman el difuso estilo sonoro que tiene este artista.

2019 fue un año importante para él, pues aunque no lanzó material nuevo, tuvo chance de presentarse en festivales importantes de todo el planeta, como Roskilde, Primavera Sound, All Points East, We Love Green y el más grande de todos, Coachella en Indio, California. Pero durante todo ese tiempo estuvo preparando el que para muchos es el material discográfico donde explota por completo todas sus capacidades musicales.

Un disco espectacularmente sombrío

El cuarto álbum de Yves Tumor, Heaven to a Tortured Mind, llegó a plataformas digitales y en formato físico el 3 de abril de 2020 para volarnos por completo la cabeza. Con sencillos como “Kerosene!”, “Gospel for a New Century” o “Romanticist / Dream Palette” elevó por completo su proyecto y tal como se titula el disco, es un trip denso entre pasajes luminosos y oscuros por la mente de una persona atormentada por sus propios sueños.

No por nada, algunos medios importantes de música colocaron este material dentro de las listas de los mejores discos del año. Otros como The Guardian incluso lo nombraron el álbum del año, mencionando que es “extraordinario: experimental, capaz de cualquier género, con una lógica interna que impulsa sus cambios de humor”. Y los halagos no son para menos, pues demostró de qué está hecho y que aún tiene muchas ideas por mostrarnos.

¿Qué es lo que hace especial a este artista?

Sin duda Yves Tumor es una de las propuestas más interesantes que tenemos en la actualidad y no lo decimos porque sí. Aunque en gran parte de su carrera lo han encasillado dentro de la música alternativa, para ser honestos sería limitar por completo su trabajo, ya que se ha basado en la electrónica experimental, un toque de ambient y que en ocasiones coquetea con el pop, hip-hop, jazz, el blues, gospel y hasta rock para componer sus rolas.

Lo interesante también está en sus shows en vivo, combinando imágenes espectaculares con una presentación impresionante, donde se entrega por completo y casi de manera teatral interpreta con el cuerpo cada canción. Pero quizá lo más genial de Yves es que te puede hacer bailar, espantar, o te puede dejar en un rincón, una persona que ha venido a romper las barreras entre la música de nicho y la popular.

Yves Tumor se mueve entre el glam, lo andrógino y hasta lo abstracto, tanto así que prácticamente no podemos encasillarlo en un solo género, lo que lo hace alguien único y que por supuesto no podemos dejar pasar, un artista que por momentos nos recuerda a genios como David Bowie que precisamente eso hicieron en toda su vida, experimentar y hacer con la música lo que querían, y eso es justo lo maravilloso que hay en él.