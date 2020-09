¡Por fin! Zoé estrena el video de su nueva canción “Karmadame”

Parece que este año –más allá de la pandemia– estará marcado por los regresos musicales. Si de algo no nos podemos quejar en estos tiempos tan complicados que nos toca enfrentar es de la música, pues aunque ahorita los conciertos y festivales prácticamente quedaron pospuestos para 2021, un montón de bandas se están rifando como los grandes, componiendo y presentando rolas para calmar el estrés, y ese es justo el caso de Zoé.

Como recordarán, la banda mexicana anunció con bombo y platillo que más pronto de lo que esperábamos –para ser exactos el próximo año– lanzarán su séptimo álbum de estudio, Sonidos de Karmática Resonancia, un disco que por supuesto tiene emocionados a todos los fans. Y por supuesto que para prepararnos, León Larregui, Rodrigo Guardiola, Sergio Acosta, Ángel Mosqueda y Jesús Báez han lanzado un par de rolas en estos meses.

Zoé por fin regresa con “Karmadame”

Del próximo material discográfico de Zoé ya hemos tenido chance de escuchar los primeros dos sencillos, “SKR” y “Fiebre”. Sin embargo, hace algunos días nos adelantaron a través de sus redes sociales que pronto estrenarían una nueva canción llamada “Karmadame”, de la cual lo único que escribieron fue que llegaría oficialmente a plataformas digitales el 10 de septiembre, dejándonos con mucha expectativa.

Y como no podías quedarnos con la duda, por acá nos contaron en exclusiva unos cuantos detalles sobre esta rola, la cual compuso León Larregui y para su grabación en los estudios que tienen en la Ciudad de México, Panoram, compraron equipo muy específico para conseguir un sonido particular. Por si esto no fuera suficiente, cada uno de los miembros de la banda grabó sus instrumentos en diferentes cabinas, para tener la mejor calidad de audio.

El karma se apodera por completo de esta canción

Y después de esperarla por fin Zoé estrenó “Karmadame”, una canción que se aleja por completo de lo que nos tenía acostumbrados. Acá arrancan con un riff de guitarra acústica, pero que en unos cuantos segundos desaparece por completo del mapa para presentarnos una base rítmica donde los sintetizadores apoyan a la batería mientras que la voz de León suena calmada y reflexiva. Un tema que te lleva por toda clases de sensaciones en cuestión de minutos.

Además, también lanzaron el videoclip oficial de la canción, el cual fue grabado en Barcelona y dirigido por el propio León Larregui junto a Ida Cuellar, Stephanie Carpinelli. En él la banda –como ya lo habían adelantado–, nos muestra la visión que tienen sobre el karma a través de la historia de un par de chicas, las cuales tienen que sortear toda clase de situaciones.

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que estén haciendo, relájense después de un día tan ajetreado y chequen a continuación el video de “Karmadame”, la nueva rola de Zoé: