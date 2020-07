¡La nueva canción de Zoé ya tiene fecha de salida y suena así!

Este 2020 no deja de sorprendernos, para bien o para mal siempre nos deja con el ojo cuadrado. Pero en esta ocasión traemos noticias que seguramente los fans de Zoé amarán por completo, pues así como muchos otros artistas durante esta cuarentena, la banda mexicana no ha parado de trabajar y sobre todo, de estrenar rolas, algo que se agradece en estos momentos tan extraños.

Este año León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola anunciaron que después de llevarse el Grammy estadounidense en la categoría de Mejor Álbum Alternativo Latino por su último álbum, Aztlán, estaban trabajando en su séptimo álbum de estudio, el cual llevará por nombre Sonidos de Karmática Resonancia.

Hasta el momento no hay una fecha de estreno oficial de este material discográfico, sin embargo, poco a poco han ido revelando unos cuantos detalles de lo que escucharemos en este nuevo disco. El primer adelanto llegó el pasado 14 de mayo, cuando Zoé lanzó en plataformas digitales el sencillo “SKR”, un verdadero regreso triunfal con ese sonido experimental y letras introspectivas que nos encantan.

Pero ahora y a casi dos meses del estreno de esta canción, la banda mexicana acaba de anunciar que el segundo single de esta nueva etapa en su carrera llegará antes de lo que pensábamos. A través de su cuenta de Instagram, la banda dijo que estrenará el próximo 9 de julio a las 8 de la noche hora del centro de México una nueva rola llamada “Fiebre”.

¿A qué suena “Fiebre”?

Para guardar un poco de misterio, Zoé solamente nos mostró un cachito de esta canción. En ese fragmento de “Fiebre” podemos escuchar a León Laregui cantando algunas frases interesantes como “No me vas a callar, no me vas volver robot. No me vas a parar, no me engañas con tus mentiras. No me vas a matar, no me vas a automatizar”, ¿qué nos querrá decir León con todo esto?

Mientras el frontman y vocalista nos atrapa con estas líneas, lo acompañan un sintetizador, un par de guitarras haciendo figuras muy tranquila y la batería exactamente en el mismo ritmo. Por si esto no fuera suficiente, con el preview de su próxima rola, también viene incluida una animación muuuy impresionante que va perfecto con la onda que nos presentaron en este avance.

Ahora, solo nos queda esperar a que llegue el 9 de julio para escuchar completita esta rola y terminar de emocionarnos con el regreso de esta gran banda orgullosamente mexicana. Pero mientras llega ese día, les dejamos por acá “SKR”, el más reciente sencillo de Zoé: