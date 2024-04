Lo que necesitas saber: El segundo debate chilango rumbo a las elecciones de 2024 fue este domingo 21 de abril.

Si se lo perdieron por alguna razón o prefieren echarse el resumen de lo que ocurrió, acá les traemos los mejores (o peores) momentos del Segundo Debate Chilango rumbo a las elecciones de 2024 en la CDMX, con el cual se vieron las caras nuevamente Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski.

Los momentos más destacados del Segundo Debate Chilango 2024

1- La ciudad llena de cochinadas

Y arrancamos con Salomón Chertorivski, quien para comenzar el Segundo Debate Chilango sacó la propaganda que se cuelga en toda la CDMX de los candidatos Santiago Taboada y Clara Brugada, señalando que no hay espacio en toda la ciudad en la que no se puedan ver sus pendones. Y así les tiró la pedrada: “No hay un milímetro de ciudad que no tenga sus cochinadas”.

2- Agua contaminada

Santiago Taboada sacó debajo de la mesa cuatro frasquitos con supuesta agua contaminada de cuatro diferentes alcaldías de la Ciudad de México: de Xochimilco, Tláhuac, Benito Juárez e Iztapalapa, donde gobernaba su contrincante Clara Brugada. Entonces dijo que en redes sociales ya compartió un estudio con el que supuestamente se demuestra que en estos líquidos se encontraron químicos tóxico, heces y bacterias. “Aquí está la calidad del agua que durante 27 años le han dado a la ciudad”, acuso al gobierno de Morena, aunque esos gobiernos capitalinos fueron del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que forma parte de su coalición.

3- Agua Clara

Clara Brugada no se quedó callada y dijo que trabajará con “Agua Clara”, como se leyó en la etiqueta de una botella que sacó, pues dijo que a diferencia de Taboada, ella no está a favor de la privatización del agua como él. Dijo que quiere que el líquido llegue a todos los rincones de la CDMX por medio de un programa en donde se priorizará el control y gestión del líquido. “El agua es un derecho no un privilegio”, agregó, pero el panista respondió: “El agua no es clara. Te invito a que te bañes con esa agua”… Tsss.

4- #TaboadaMiente

La morenista aseguró que Taboada no tiene autoridad moral y que a diferencia de él, ella sí tiene experiencia en el manejo de agua. Y para rematar, sacó un cartel indicándole al panista que cada vez que dijera una mentira, lo mostraría… ¿Qué decía?: “#TaboadaMiente”.

5- Taboada sólo tapa las fugas de sus cuates

Y no se quedó así, pues Brugada igual dijo que las únicas fugas que ha tapado Santiago Taboada son las de sus “cuates” del famoso Cártel Inmobiliario y siguió señalando que que su proyecto para solucionar el tema del agua se basa en una gestión humanista… ¿eh?.

6- “Tú no eres Clara; eres turbia”

Y la discusión entre los dos candidatos siguió, ya que Taboada dijo que en Morena son malos para gobernar, “son mentirosos y son corruptos”, y para muestra de ello, indicó que Brugada gana 200 millones en empresas factureras. “Tú no eres Clara; tú eres turbia, tú eres opaca”, dijo y agregó que además de aventar cadáveres al Estado de México para bajar los registros de homicidios en Iztapalapa, René Bejarano estuvo relacionado en la construcción de Utopías en su alcaldía… Uuuh!

7- ¿Por qué Brugada felicitó a Alito?

Como si Chertorivski y sus propuestas no existieran, el panista y la morenista se siguieron dando con todo, como cuando Brugada cuestionó a Taboada por sus presuntas irregularidades en el inmueble de un familiar. “Felicitó a Alito y a Jorge Romero por poner como candidato a Santiago Taboada, ante cuestionables acusaciones por corrupción”, fue el mensaje que envió a los partidos de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.

8- Mitikah y pisos extra

Ya para acabar, Clara Brugada dijo que los pisos extra aprobados durante los gobiernos del PAN en la alcaldía Benito Juárez, son similares a la construcción de seis torres Mitikah. Sí, acusó que las administraciones panistas en esta demarcación extorsionaron a empresarios para la construcción de edificios en la zona, como el City Towers.

Así los momentos más destacables del Segundo Debate Chilango 2024… ¿Qué veremos en el tercer y último round?

