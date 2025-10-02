Lo que necesitas saber: El saldo oficial de aquel 2 de octubre habló de 26 muertos —4 mujeres y 1 soldado—, así como mil 43 detenidos y 100 heridos.

Conmemoramos 57 años de aquella trágica tarde que marcó la historia de nuestro país: la matanza del 2 de octubre de 1968. De un momento a otro una ráfaga de balas cayó sobre la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco cuando el reloj casi marcaba las 6 de la tarde. Personas corriendo por todos lados en busca de refugio, la mayoría de ellas estudiantes.

Algunos lograron esconderse en los edificios de la Unidad Habitacional Tlatelolco. Arbitrariamente el ejército revisó los departamentos para detener hasta el último de los manifestantes. Y, a pesar de todo, el saldo oficial habló de 26 muertos —4 mujeres y 1 soldado—, así como mil 43 detenidos y 100 heridos. Aunque se iniciaron procedimientos de investigación, se interpusieron denuncias, se crearon comisiones y fiscalías, después de 54 años poco se sabe de las responsabilidades y de la misma justicia.

Ni siquiera tenemos una cifra exacta de cuántas personas murieron ese fatídico 2 de octubre.

Sin duda alguna, las imágenes se quedarán grabadas en la historia para siempre, y no sólo de ese día, si no de todo lo que implicó el movimiento.

Imágenes del aquel 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco

