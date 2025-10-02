Lo que necesitas saber:

El saldo oficial de aquel 2 de octubre habló de 26 muertos —4 mujeres y 1 soldado—, así como mil 43 detenidos y 100 heridos.

Conmemoramos 57 años de aquella trágica tarde que marcó la historia de nuestro país: la matanza del 2 de octubre de 1968. De un momento a otro una ráfaga de balas cayó sobre la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco cuando el reloj casi marcaba las 6 de la tarde. Personas corriendo por todos lados en busca de refugio, la mayoría de ellas estudiantes.

Algunos lograron esconderse en los edificios de la Unidad Habitacional Tlatelolco. Arbitrariamente el ejército revisó los departamentos para detener hasta el último de los manifestantes. Y, a pesar de todo, el saldo oficial habló de 26 muertos —4 mujeres y 1 soldado—, así como mil 43 detenidos y 100 heridos.  Aunque se iniciaron procedimientos de investigación, se interpusieron denuncias, se crearon comisiones y fiscalías, después de 54 años poco se sabe de las responsabilidades y de la misma justicia.

Ni siquiera tenemos una cifra exacta de cuántas personas murieron ese fatídico 2 de octubre.

Sin duda alguna, las imágenes se quedarán grabadas en la historia para siempre, y no sólo de ese día, si no de todo lo que implicó el movimiento.

Imágenes del aquel 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco

A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: Centro Cultural Universitario Tlatelolco/ El País
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: Centro Cultural Universitario Tlatelolco
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: Centro Cultural Universitario Tlatelolco
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
Foto: UNAM
A 50 años del 68: las imágenes que nunca se olvidan
oto Foto: UNAM

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Trump reacciona a nuevo papa estadounidense

Estados Unidos está “en conflicto armado” con cárteles, anuncia Donald Trump
Fíjate, Paty: Exnovia de Bad Bunny lo demanda por 40 millones de dólares

“Es una vergüenza”: Seguridad Nacional de Estados Unidos lamenta elección de Bad Bunny para Super Bowl
Ataque a sinagoga de Manchester

Policía de Manchester declara “incidente terrorista” el ataque a sinagoga en día de Yom Kipur
¿Qué decían las primeras planas del 3 de octubre del 68?

¿Qué decían las primeras planas del 3 de octubre del 68?

Yo soy Gabriela Espinosa, pero díganme Gaby, si no siento que me regañan. Trabajo como reportera y redactora en Sopitas.com desde 2018 y desde entonces me enfoqué, en su mayoría, en hard news. En diciembre...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook