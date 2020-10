¡¿Qué está pasando?! 240 terremotos y 24 incendios activos en California

Como si no fueran suficientes 822 mil casos de COVID-19 y más de 15 mil muertes por esta enfermedad; en California, Estados Unidos, ahora tienen que sobrellevar un enjambre de terremotos y 24 incendios activos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dio a conocer que identificaron un enjambre de más de 240 terremotos, que se produjeron exactamente entre la falla de San Andrés y la falla Imperial, las cuales se encuentran en este estado.

Por medio de un comunicado, la organización detalló que el sismo de mayor magnitud fue de 4.9 grados, el cual se produjo este pasado 30 de septiembre cerca de la ciudad de Westmorland, a las 5:31 horas, a unos 11.5 kilómetros de profundidad.

Por otra parte, el organismo estadunidense también pronosticó un aumento de la actividad sísmica durante las siguientes semanas, e incluso tres posibles escenarios de lo que podría ocurrir: el primero, dos sismos de 5.4 grados; segundo, dos sismos de 6.9 grados; y tercero, un solo terremoto pero mayor de 7 grados.

An #earthquake swarm has kicked off southwest of the #SaltonSea today, producing 240 earthquakes as of 8pm Pacific. The largest earlier this evening was M4.9.

So what does this mean? We’ve put together some scenarios to explain what could happen next. https://t.co/wMzKa8FKQM pic.twitter.com/ow9r7J5FH4

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 1, 2020