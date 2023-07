Mario Vargas Llosa es uno de los escritores contemporáneos más destacados de Latinoamérica. ¿Ubicas su nombre, pero no conocías mucho su trabajo? ¿Nunca has leído alguna de sus obras? Pues, si estás en búsqueda de una recomendación veloz, acá te tenemos 5 libros para entrarle al mundo de Vargas Llosa.

A lo largo de su carrera, el escritor peruano ha recibido toda clase de reconocimientos por su trabajo, como el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986 y el Nobel de Literatura en 2010; este último otorgado “por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota”, entre otros más.

También —con bastante polémica—, Vargas Llosa entró en la política. Fue candidato a la presidencia de Perú en las elecciones de 1990, representando a la coalición política de centro-derecha Frente Democrático (Fredemo); pero las perdió frente a otro hombre que, a la postre, se convertiría en un sinónimo de autoritarismo en Perú, Alberto Fujimori.

Pero bueno, aquí estábamos por su literatura. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los escritores en lengua española más destacados y forma parte del llamado “Boom Latinoamericano” junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes.

Acá les contamos de 5 libros de Vargas Llosa para que le entren al fascinante mundo de este escritor peruano-español.

‘La ciudad y los perros’

Cuando tenía catorce años, Vargas Llosa fue enviado al Colegio Militar Leoncio Prado, un internado donde cursó el 3º y 4º año de educación secundaria. Fue sometido a una dura disciplina militar, una experiencia que le sirvió de inspiración para escribir su primera novela, La ciudad y los perros, la cual —justamente— narra las vivencias de varios alumnos del mencionado Colegio Militar Leoncio Prado, centrándose en Alberto Fernández “el Poeta”, El Jaguar, Ricardo Arana “el Esclavo”, el serrano Cava, El Boa, el Rulos, el brigadier Arróspide y el Negro Vallano.

Todos ellos reciben educación secundaria bajo una severa disciplina militar, donde se les somete y se les humilla, por lo que se sienten fuera de lugar pero tienen que aprender la manera de sobrevivir en este escenario.

‘Pantaleón y las visitadoras’

En mayo de 1973, Mario Vargas Llosa publica Pantaleón y las visitadoras, una historia que habla sobre un servicio secreto de prostitutas mejor conocidas como “visitadoras”, exclusivo del ejército peruano.

Pantaleón Pantoja el protagonista del libro, es el encargado de dicha misión llamada Servicio de Visitadoras para Guarniciones, Puestos de Frontera y Afines (SVGPFA), a pesar de que se opone a esto rotundamente. De acuerdo con el propio Mario Vargas Llosa, esta historia está basada en hechos reales, ya que él mismo pudo constatarlo en 1958 y 1964, cuando viajó a la selva del Perú.

Incluso, mencionó que recibió una extraña llamada: “Algunos años después de publicado el libro, con un éxito de público que no tuve antes ni he vuelto a tener, recibí una llamada misteriosa, en Lima: ‘Yo soy el capitán Pantaleón Pantoja’, me dijo la enérgica voz. ‘Veámonos para que me explique cómo conoció mi historia’. Me negué a verlo, fiel a mi creencia de que los personajes de la ficción no deben entrometerse en la vida real”.

‘La tía Julia y el escribidor’

Como podrán notarlo, Mario Vargas Llosa suele tomar como inspiración sucesos de la vida real para después convertirlos en literatura, y con la ‘Tía Julia y el escribidor’, básicamente escribe una novela semi autobiográfica sobre su matrimonio con su tía política por parte materna Julia Urquidi, diez años más grande que él.

En el libro, la historia se centra en Mario, un adolescente que sueña con ser escritor y que trabaja en una estación de radio donde conoce a Pedro Camacho, un excéntrico libretista boliviano de radionovelas. Marito, como también es referido en la obra, cae profundamente enamorado de su tía Julia, quien es divorciada y 14 años mayor que él, y aunque desea casarse con ella, antes tendrá que enfrentar todo tipo de dificultades con su familia que se opone rotundamente a su relación.

‘Travesuras de la niña mala’

El propio Mario Vargas Llosa ha mencionado que ésta es su primera novela de amor. En Travesuras de la niña mala, seguimos la relación tormentosa y destructiva de Ricardo Somocurcio, quien al principio es un adolescente de clase media alta originario del barrio de Miraflores, en Lima, que se enamora de una chica que acaba de llegar al barrio llamada Lily.

Spoilers: Después descubriremos que en realidad que la “niña mala” se llama Otilia. Durante los siguientes cuarenta años, ambos tendrán una relación enfermiza que los llevará a encontrarse en ciudades como París, Tokio, Londres y Madrid, describiéndonos a detalle sus encuentros sexuales.

La fiesta del chivo

En ‘La fiesta del chivo’, Vargas Llosa vuelve a tomar como inspiración un hecho real, aunque se toma la libertad de mezclarlo con fantasía para convertirlo en una novela narrada desde la perspectiva de tres personajes diferentes.

La historia es acerca del asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y sus secuelas, partiendo desde dos puntos de vista con una generación de diferencia: durante e inmediatamente después del asesinato, en mayo de 1961, y treinta y cinco años después. La primera de las tres perspectivas en las que está narrada, es sobre Urania Cabral, quien regresa a la República Dominicana después de una larga ausencia para visitar a su padre enfermo, y que recuerda incidentes de su juventud lo que la lleva a revelar un antiguo secreto a su familia. La segunda historia, es sobre el último día en la vida de Trujillo, desde el momento en que se despierta de la cama y hasta su mortal destino. Y en la tercera, aborda a los asesinos de éste, mientras esperan el coche y después de consumado el asesinato. Cabe destacar que la primera historia de la familia Cabral es completamente ficción, mientras que las otras dos están basadas en hechos reales.

Esos fueron 5 libros de Vargas Llosa, para asomarse a su mundo o de perdida, para entenderle un poco más a la obra de este reconocido escritor peruano-español.