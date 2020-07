En EU advierten que 77 marcas de gel sanitizante podrían ser tóxicas… todas fabricadas en México

Ironía de la vida que pueden ser sintetizada en la frase “sale más caro el caldo que las albóndigas”… pero que no decaiga el ánimo. En este asunto sólo habrá que buscar una marca confiable de gel sanitizante. Nada de “ya no me pongo”.

Pues con la novedad que la Administración de Alimentos y Medicamentos​ de Estados Unidos (FDA) acaba de informar a la población del gabacho que ¡aguas! con lo que se embarran en las manos, ahora que es tan recurrido el uso de gel sanitizante.

Lo anterior, luego de detectar que al menos 77 marcas de los productos que se comercializan en estas épocas pandémicas tienen un alto contenido de metanol, el cual produce ceguera e, incluso, la muerte. En pocas palabras, es bien pin%&/e tóxico.

El gel es peligroso no sólo si es ingerido

“Pos si no me lo voy a chupar”, dirán algunos… pero, pues si no es que la gente se arma sus cubas con el gel sanitizante que las autoridades sanitarias de EU han detectado la peligrosidad de éstas. Bueno, no siempre: De mayo a la fecha, sólo en Nuevo México y Arizona se ha reportado la muerte de siete personas a consecuencia de intoxicación por ingerir gel sanitizante con metanol… algunos de estos casos relacionados con alcoholismo.

Sin embago, de acuerdo con The Washington Post, el metanol puede ser absorbido a través de la piel y, nada más por eso, puede ser causante de ceguera. Lo más grave aún sería al ser ingerido, ya que de este modo incluso puede provocar la muerte. Ahora, traten de recordar cuántas veces se echan gelecito antes de echarse sus buenos tacos.

En esta bonita nota entra al juego México, ya que la FDA señala que, aunque los geles tóxicos pertenecen a diversas marcas, todas… sí, TODAS son fabricadas en nuestro país. Lo cual no quiere decir que sean empresas mexicanas, pero qué pin%&/e quemón con eso que llaman vigilancia sanitaria.

Hay que revisar en el listado de la FDA

Según la FDA, la mayoría de las marcas de gel sanitizante (a las que, por cierto, ya no se les permitirá ingresar al mercado de Estados Unidos) aseguran que están fabricados con etanol (más conocido por la banda como alcohol etílico)… sin embargo, mienten, ya que en realidad lo que usan para su fabricación es metanol. Es decir, el cliente no puede saber a primera vista si el gel sanitizante que adquiere es tóxico o no, ya que las empresas colocan etiquetas con información falsa a sus productos.

Entonces, para saber si la marca de gel que usan es aprobada por la FDA sólo tienen que visitar FDA.GOV y buscar en el listado. Ahí se indica cuáles productos son aconsejables y cuáles no (aparte que se describe la razón por la que fueron sacados del mercado).