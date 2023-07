Lo que necesitas saber: Ante el imparable desarrollo de la Inteligencia Artificial, parece que estamos en un momento clave para que ésta no nos pase por encima.

En los últimos meses las empresas que trabajan con Inteligencia Artificial han hecho avances más que significativos, pero los escritores cuyas obras han ayudado a perfeccionar la nueva tecnología nomás no ven nada de nada $$$$. Y, pues ya estuvo “suavicremas”, perdonando la palabrota.

Más de 8000 escritores, entre los que se puede ver a la novelista Margaret Atwood, enviaron una carta a los dueños de las empresas de Inteligencia Artificial (IA), para exigir que comiencen a sacar la chequera: consideran que debe haber una compensación por el uso de sus obras en el “entrenamiento” de la IA… cosa que, además, se ha hecho sin su autorización.

“Las tecnologías de IA generativa basadas en grandes modelos de lenguaje deben su existencia a nuestros escritos”, aseguran los firmantes. “Estas tecnologías imitan y regurgitan nuestro lenguaje, historias, estilo e ideas. Millones de libros, artículos, ensayos y poesía con derechos de autor proporcionan el “alimento” para los sistemas de IA, comidas interminables por las que no ha habido factura”.

“Sin nuestras obras, la Inteligencia Artificial sería trivial y limitada”

En un tono que roza con el discurso que hace unos días ofreció la señorita Fine al enfrentarse a los directivos de Hollywood, los 8000 escritores reprochan que los dueños de las empresas de Inteligencia Artificial gastan miles de millones de dólares para el desarrollo de su tecnología… pero sin siquiera echar su morralla en la parte humana, la cual sigue siendo un elemento clave. Obviamente.

“Es justo que nos compense por usar nuestros escritos, sin los cuales la IA sería trivial y extremadamente limitada”, aseguran los escritores en la carta dirigida a los CEO de empresas como OpenAI, Alphabet, Meta, Stability AI, IBM y Microsoft.

Para que las cosas comiencen a ponerse en regla, los escritores piden que las empresas de Inteligencia Artificial saquen los permisos correspondientes para usar sus obras… porque, para amolarla, se ha detectado que el material que utilizan es sacado de sitios piratas.

Inteligencia Artificial haría más precaria la situación de los escritores

Y, pues nada: aunque probablemente será muy difícil hacer el cálculo, se pide que las empresas compensen de manera justa por el material ya utilizado, el cual no ha de ser poco. Recordemos que la Inteligencia Artificial no es tan inteligente como parece: su perfeccionamiento se debe al material que encuentra en redes y, según los autores, si esto no se regula se pone en riesgo el ya de por sí muy deteriorado panorama laboral de los escritores (y, por cierto, también traería otras serias dificultades… muuuuy serias)

Lo último no es exagerado: en la carta, los 8000 autores señalan que las ganancias de la industria literaria ha caído 40% en la última década. En el mejor de los casos, el ingreso medio de los escritores de tiempo completo es de 23,330 dólares (claro, refiriéndonos sólo a los miembros del Sindicato de Autores de Estados Unidos)… con la irrupción de la Inteligencia Artificial, la cosa pinta para ponerse peor.

