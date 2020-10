A 20 años de ‘Coyote Ugly’, Tyra Banks confirma que habrá secuela

Preparen los sombreros texanos, que después de dos décadas de falsas promesas, Tyra Banks no solo confirmó que habrá una secuela de ‘Coyote Ugly’, sino que también ya está en camino. Sí, parece que después de anunciar varias veces el regreso de su personaje ‘Zoe’, junto con Piper Perabo, Bridget Moynahan, Maria Bello, e Izabello Miko, esta vez va en serio.

La actriz y súper modelo, reveló que aunque aún no se deciden sobre si el segundo episodio de este clásico contemporáneo, será llevado al cine o en la televisión y ni siquiera tienen claro si esta nueva entrega será una continuación de la vida de las bartenders o si escribirán una historia completamente nueva, lo cierto es que ya están en pláticas para detallar si las agendas de las actrices coinciden y cuándo planean comenzar a grabar.

En su momento, ‘Coyote Ugly’ significó para algunos un reboot femenino de ‘Full Monty’, para otros, una buena historia con excelente música en su mayoría de LeAnn Rimes, mientras que para la gran mayoría el gancho fue el atractivo visual y este, es uno de los desafíos a los que se enfrentarán las protagonistas. Y no por su apariencia, que claramente todas se conservan súper bien, sino por su condición física, como dicen por ahí, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después.

En una entrevista para el programa de televisión “The Kelly Clarkson Show”, recuperada por EW, Tyra Banks, recordó que en su audición para la película del 2000, eligió bailar el clásico de Prince, “Kiss”, pero ni siquiera pudo terminar la coreografía porque quedó sin aliento, siendo la burla de la producción. Pero a final de cuentas, se quedó con el papel.

El plan maestro

Esta no es la primera vez que Banks confiesa que muere de ganas por volver a interpretar a Zoe, pero ahora que se cumplió su objetivo, no pudo acudir a una de las primeras reuniones. En el programa estadounidense, la conductora de de “America’s Next Top Model señaló: “Literalmente se suponía que hoy estaría en una conferencia telefónica para ver los avances de ‘Coyote Ugly’ y en lugar de eso, estoy aquí.

Sin embargo, todos sabemos que la actriz de 46 años, ‘no da paso sin huarache’. A lo largo de estas dos décadas, Banks se ha dado el tiempo para imaginar cómo debería de ser la secuela de “Coyote Ugly”. De hecho, en 2018 confesó su plan maestro. “Tengo muchas ganas de hacer Coyote Ugly 2. Quiero producirla, solo necesito obtener los derechos del productor Jerry Buckheimer o conseguir colaborar con él”.

Además, planea reemplazar a las bailarinas de la barra, por actrices jóvenes que tengan la misma energía que ellas tenían 20 años atrás. De tal manera que pensando en el elenco de sus sueños, dijo que le gustaría que Selena Gomez, fuera una de las protagonistas, mientras que Lady Gaga, podría ser la nueva dueña del club, mientras que también tiene una idea para Meryl Streep.

“Coyote Ugly”, está basada en la novela homónima de Liliana Lil Love, se centra en la vida de Violet Sanford, quien se muda a Nueva York para seguir una carrera como cantante y qué mejor que comenzar a trabajar en el bar. No obstante, tendremos que esperar un poco más para averiguar de qué va la secuela. Mientras tanto, puedes disfrutarla en Netflix.