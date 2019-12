Muy chido Horacio Franco, pero esta vez el gobierno austero de la CDMX prescindió de él y su flauta para esta celebración. El gobierno de Claudia Sheinbaum se fue por algo más guapachoso para el festejo de fin de año y pondrá totalmente gratis a Los Ángeles Azules.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, la Secretaría de Cultura de la CDMX dio a conocer el cartel del llamado “Gran Festejo de Fin de Año”. Según se tiene programado, la pachanga comenzará por ahí de las 18 horas… pero lo mero bueno será más tarde, con la presentación de Los Ángeles Azules y La Sonora Dinamita… ¿cuál de todas? Ahhh, la de Lucho Argain.

Aunque seguramente muchos ya sabían esta información, ya que el aviso se dio desde hace varios días… pues por ahí no faltan los que ni en cuenta o los que todavía no saben qué hacer el 31 de diciembre, con tal de no pasar otra noche de año viejo en la maldita soledad. Así que cerrar el año con Los Ángeles Azules es una opción bastante chévere.

Por si no son de los que leen los títulos de las notas con detenimiento, la cita para tan tremendo jolgorio es mañana, 31 de diciembre, en la glorieta de la Palma… en el corazón de Reforma dicen las autoridades de la CDMX.

De acuerdo con Proceso, La Sonora Dinamita (de Lucho Argain) se trepará al escenario por ahí de las 21 horas. Y se prevé que toque alrededor de dos horas… repertorio no le faltará: “Mi cucu”, “Mil horas”, “Se me perdió la cadenita”, “Carola”, “la parabólica”, “Capullo y Sorullo”… uts, puro cañonazo.

Será alrededor de las 23:30 horas cuando Los Ángeles Azules hagan el relevo, justo para recibir el 2020 al ritmo de los ya clásicos “El listón de tu pelo”, “Cómo te voy a extrañar”, “Ay amor”, “Mis sentimientos”, y la infaltable “17 años”.