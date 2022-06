Desde hace algunos meses se advertía la crítica situación por el agua en la Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León. Poco a poco las medidas se fueron endureciendo al llegar al punto de establecer un horario, durante la madrugada, para el suministro del vital líquido.

Y en este contexto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó tantito en una conferencia de prensa.

“Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no señores, el abasto del agua le toca a CONAGUA, el abasto de luz le toca a la CFE, a Agua y Drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución, pero qué distribuye si no hay”.

El agua en Monterrey

Este 8 de junio el gobernador de Nuevo León dio el banderazo de salida para 30 pipas que van a suministrar agua a 159 tinacos que están en la ciudad. Afirmó que está garantizado que el 98% de las colonias están teniendo abasto de al menos 4 a 10 de la mañana.

Señaló que para las colonias muy alejadas del pozo ya se tiene todo un programa de tinacos. En este contexto, el gobierno de Nuevo León presentó el nuevo proyecto para la construcción de un acueducto que se llamará El Cuchillo II.

El objetivo de este nuevo proyecto es construir un segundo acueducto de 5 metros cúbicos por segundo adicionales, con 107 kilómetros de tubería de acero y demás infraestructura.

Actualmente la presa Cuchillo se ubica a 120 kilómetros al oriente de Monterrey y abastece de agua a la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana. El proyecto es construir un acueducto paralelo al que ya existe.