¡Van! Se abre registro de vacunación para personas de 40 años en adelante

Un momento que hace algunos meses parecía lejano, por fin, ha llegado. La gente que todavía se cree chava (pero que ya no lo es) ya puede registrarse para la vacunación contra el COVID-19. Nos referimos a la gente mayor de 40 años, claro.

Así es, aunque no lo crean, es hora. El gobierno de la Ciudad de México ya abrió el registro para la vacunación contra el COVID-19 de las personas de 40 y más. El proceso, seguro muchos a lo conocen, pero ahí va de nuevo:

Sólo tienen que entrar a la página mivacuna.salud.gob.mx, abajito de la leyenda “Soy mayor de 18 años y estoy embarazada o este año cumplo 40 años o más y me quiero vacunar” meter su clave CURP, confirmar al sistema que no fueron hechos en algún laboratorio futurista (o que no son bots, en el más simple de los casos), luego confirmar la CURP y ¡listo el registro para la vacunación!

Para completar el registro para la vacuna contra el COVID-19, usted, amigo cuarentón, nomás tiene que agregar datos de identidad, como alcaldía a la que pertenece, código postal , teléfono de contacto y correo electrónico.

Con el inicio del registro para la vacunación de personas de “40 y más” inicia el que puede considerarse el último tramo del proceso de vacunación, el cual anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a inicios de semana.

Según calculó el presidente, en lo que viene siendo la primera semana de junio se terminará de vacunar a los de 50 a 59 años, por lo que a los pocos días les tocará su respectiva dosis a los que José José les dedicó la mitad de su célebre canción “40 y 20”.

“Para julio vamos a comenzar de 40 a 49… y el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno”.

De acuerdo con los datos que manejan AMLO y el gobierno federal, a mediados de mayo se habían vacunado (ya con el esquema completo) a más de 10 millones de personas. Y, como se pudo leer arribita, pese a los millones que faltan de vacunación, el mandatario aseguró que en octubre la vacunación estará terminada… esto para que todo quede planchado antes del inicio de la época invernal.

“Se están conformando más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre toda la vacunación, de modo de que antes de que llegue el invierno estemos protegidos todos los mexicanos, ese es el propósito que se tiene”.