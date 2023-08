Abogado denunció abuso policial al ser detenido; video lo exhibe golpeándose solo

Lo que necesitas saber: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se encuentra analizando si procede legalmente contra un abogado que denunció abuso policial pero en realidad se golpeó solo al ser detenido

No pues ahora sí que una imagen vale más que mil palabras. De acuerdo, hay policías que se manchan gacho cuando detienen a una persona, pero no por eso vamos a andarles inventando cosas a todos como sucedió con un abogado detenido en Ahome, Sinaloa.

¿Qué hizo el señor? Pues mira tú, acusó a policías municipales de golpearlo al momento de ser detenido la madrugada del pasado lunes, 7 de agosto; pero un video demuestra que las cosas no fueron precisamente como denunció.

Denunció abuso de policías de Sinaloa pero él mismo se golpeó / Captura al video de @QuePocaMadre_Mx

El abogado fue detenido por faltas en la vía pública y acusó abuso policial

Sucede que el dichoso abogado, identificado como Jorge “N”, fue detenido por faltas al Bando de Buen Gobierno (dícese del ordenamiento de carácter general que expide la autoridad administrativa para preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública). Lo torcieron orinando en la calle y causando desmanes por andar en estado de ebriedad.

Denunció abuso de policías de Sinaloa pero él mismo se golpeó / Captura al video de @QuePocaMadre_Mx

Peeeeeero bien listo él, reconoció que orinó en la calle, sí, pero acusó a los policías de Ahome de tratarlo con fuerza excesiva al momento de detenerlo. Dijo que intentó dialogar pero que nada, ni lo pelaron y nomás lo golpearon.

“Me dieron un trato inhumano, traigo un hombro dislocado, tengo lesiones en el cuerpo producto de las lesiones (…) no me escucharon, me llevaron a la barandilla y me sacaron 7 mil 600 pesos y mi cédula profesional”, declaró, según palabras retomadas por Debate, cuando presentó una denuncia contra los oficiales el jueves 10 de agosto.

Denunció abuso de policías de Sinaloa pero él mismo se golpeó / Captura al video de @QuePocaMadre_Mx

Pero ni es cierto porque un video muestra que él se golpeó solito

Lo dicho, muchos casos nos recuerdan que efectivamente hay policías que no se miden, pero las autoridades municipales desmintieron su versión con un video. La grabación deja en evidencia que dichas lesiones se las provocó él mismo… sí, como el episodio de Bob Esponja donde Patricio se da una buena madrina solito jajajaja.

Las imágenes no dejan duda alguna. El abogado embistió varias veces la patrulla y luego se fue contra una puerta para causarse daños en la cabeza. Los policías le dicen varias veces que no se pegue e intentan detenerlo, pero como el alcohol le daba valor en ese momento, se pone desafiante y continúa dándole de topes con la cabeza a la patrulla.

¿QUÉ LE PASA AL ABOGADO? ??

Difunden en redes, la parte de los uniformados, donde un abogado acusó de agresión a policías de #Ahome, #Sinaloa, pero en el video se ve que no fue así. El hombre estaba en estado de ebriedad y orinando en la calle. pic.twitter.com/EnI8wzxHTJ — Qué Poca Madre ?? (@QuePocaMadre_Mx) August 12, 2023

Ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se encuentra analizando si procede legalmente contra él por andar inventando que los policías locales lo golpearon.

Las cosas que tiene uno que ver.

