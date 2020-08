Como sabrán, Emilio Lozoya y Rosario Robles están siendo procesados. Y algo que ha saltado y se critica es la diferencia de trato: mientras que el exdirector de PEMEX es vinculado a transas millonarias, está en casita, disfrutando de beneficios de la justicia… mientras que Chayito Robles, quien es procesada por delitos de menor gravedad, está encerrada en Santa Martha desde hace meses. El titular de la FGR dio a entender que todo se basa en el clásico “trátame bien y te trataré mejor”. Sobre esto, ya hubo respuesta de parte de la exfuncionaria.

Por medio de un comunicado, el abogado de la extitular de SEDESOL y de la SEDATU, Rosario Robles, criticó los dichos del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Para él y su equipo, la posición que ha tomado la Fiscalía es una variación no muy alejada de los tormentos que aplican los judiciales cuando quieren hacer cantar a la de a fuerzas… aun cuando la persona detenida ni la tonada se sabe. Es decir, cuando Gertz Manero dice que el Chayito Robles sigue en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, es una elegante forma de avisar que la presionarán hasta que diga lo que ellos autoridades quieren oír.

“El fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran los ‘tehuacanazos’ hoy es prisión. Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer ‘colaborar’ con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, remarcó Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. “Los dichos de hoy demuestran una vez más que se trata de una detención arbitraria y una nueva modalidad de presión”, agrega el representante de la exfuncionaria.

Aunque supiera, Robles no estaría obligada a soltar nombres

Durante un diálogo moderado por el periodista Sergio Aguayo, el fiscal Gertz Manero explicó porqué Lozoya, quien es acusado de estar directamente relacionado a daño al Estado por medio de transas millonarias al interior de PEMEX, goza de algunos beneficios. Tan “simple” como que el exdirector de la paraestatal planteó una oferta… y la está cumpliendo. Hasta ahora se sabe que ya embarró a legisladores de recibir sobornos y formalmente denunció al expresidente Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray de haber recibido dinero de Odebrecht, el cual tuvo usos electorales.

Muy diferente Rosario Robles, quien pese a ser procesada por apenas estar enterada de transas relacionadas con la Estafa Maestra y no actuar (es decir, no se le acusa de daño al erario), lleva meses en Santa Martha Acatitla… promoviendo, promoviendo, promoviendo y promoviendo amparos, mismos que le son negados. Hasta ahora se sabía que porque, según, hay riesgo de fuga (la cual ha sido justificada con documentos de dudosa legalidad). Pero ahora Gertz Manero ya fue más directo:

“No hay eso [cooperación] y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país. ¡Por favor! Es decir, la jerarquía de los daños merecía la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estada Maestra”.

Sobre esto, el abogado de Rosario Robles recordó que su clienta no está acusada de daño al erario… o, al menos, la FGR no ha hecho una denuncia formal. Y bueno, aunque tuviera información, Robles no está obligada a soltar nombres a cambio de su libertad. ¿Quieren nombres en la FGR?, que le investiguen… pidió el abogado. “La Fiscalía está obligada a investigar, fundamentar y comprobar sus acusaciones plenamente, más allá de toda duda razonable y no sólo hacer imputaciones”.