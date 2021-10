¡OLV! Una avioneta se desplomó en una zona habitacional allá en Celaya

No cabe duda que los accidentes aéreos nos resultan especialmente impactantes, y lamentablemente esto se debe a que se traducen en víctimas mortales. ´Por fortuna este no es el caso, pues aunque una avioneta terminó en el suelo allá en Celaya, Guanajuato, las autoridades informaron que el saldo de este incidente no fue fatal para el único tripulante.

Vamos con lo que reportaron las autoridades sobre este accidente

Ocurrió la tarde de este viernes, 29 de octubre. Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad de Celaya informó sobre lo ocurrido con un breve comunicado. Dijeron que fue gracias a una llamada al 911 que fueron informados sobre la caída de una avioneta en una zona habitacional y luego luego mandaron gente para atender tal situación.

Todo sucedió en un fraccionamiento de la colonia Gran Hacienda, sobre la calle Quinta Real Las Magnolias. La avioneta yacía ahí en plena calle cuando los servicios de emergencia llegaron, y se reportó que a bordo de ella iba sólo el piloto de la misma.

Se trató de una avioneta utilizada para fugimación, por lo que el desplome ocasionó que una importante cantidad de fertilizante se derramara sobre la calle. De nuevo, todos estos datos harían pensar que se trató de una tragedia de grandes magnitudes, pero por fortuna no fue el caso.

El piloto de la avioneta, único lesionado tras lo ocurrido en Celaya

La Secretaría de Seguridad de Celaya indicó que el piloto de la avioneta sólo resultó con lesiones y fue trasladado a un hospital para recibir la atención adecuada. El derrame de fertilizante fue controlado sin que pusiera en riego a los vecinos del fraccionamiento y se informó que únicamente tuvieron que ser evacuadas de sus casas entre 15 y 20 personas.

Reportan la caída de una avioneta en calles del Fraccionamiento Gran Hacienda en Celaya, Guanajuato

“Se confirma desplome de aeronave fumigadora con piloto únicamente, mismo lesionado leve (…) se realizó recorrido en la zona detectando derrame foliar (fertilizante líquido), sin riesgo para la población, se evacuaron de manera preventiva de 15 a 20 personas”, declaró Marco Antonio Villa Corral, director de Protección Civil y Bomberos.

La caída de esta avioneta allá en Celaya fue atendida por esa misma corporación (Protección Civil y Bomeros), Tránsito y Policía Vial, Policía Municipal, la Guardia Nacional (GN) y hasta por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por lo que afortunadamente sólo nos dejó imágenes poco convencionales.