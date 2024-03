Muere niña de 8 años en una escuela después de que no la dejaron ir al baño

Lo que necesitas saber: De acuerdo con testimonios, la niña de 8 años pidió permiso para ir al baño hasta que el profesor la dejó, pero ella ya no regresó.

La familia de Itzel Leticia —una niña de 8 años de edad que murió después de pedir permiso para ir al baño hasta que el profesor la dejó— exige justicia en este caso relacionado con la falta de capacitación en los protocolos de emergencia, en este caso en una escuela de Acolman.

O en otras palabras: que las autoridades investiguen este caso por negligencia, tomando en cuenta los testimonios de familiares, compañeros y compañeras de Itzel Leticia.

Foto: Imagen Tv

Todo esto porque se ha denunciado que Itzel Leticia, estudiante de la primaria Ciencia, Patria, Trabajo y Libertad, pidió permiso en varias ocasiones para ir al baño porque se sentía mal. Sin embargo, el profesor no la dejaba ir. Y cuando le dio luz verde, Itzel salió a los sanitarios pero no regresó.

Muere niña de 8 años en una escuela de Acolman

Este lamentable caso comenzó en un día normal de clases el lunes 4 de marzo, en la escuela Ciencia, Patria, Trabajo y Libertad, ubicada en el municipio de Acolman, Edomex.

De acuerdo con los testimonios, Itzel pidió permiso a su profesor (Isaías N) para ir al baño porque tenía nauseas, no se sentía bien. Pero el maestro no la dejaba ir hasta que cedió, la niña salió al baño. Al ver que no regresaba al salón, una de sus compañeras fue a buscarla y la encontró inconsciente en el baño.

Foto: Google Maps.

Hasta ese momento, cuentan que una de las maestras entró al baño y se percató de que Itzel seguía con vida. Y mientras el personal de la cooperativa llamaba a una ambulancia, la escuela pidió a los familiares de Itzel que se presentaran de manera urgente en la escuela.

Lamentablemente, una vez que llegaron y evaluaron a Itzel, los paramédicos informaron que la niña no tenía signos vitales. Había fallecido.

Poco después, de acuerdo con Imagen Tv, la Fiscalía de Edomex reveló que Itzel falleció por asfixia por broncoaspiración.

Detienen al profesor de la escuela

Hoy sabemos que tanto el director como el profesor, este último detenido, fueron llevados al MP por el caso de Itzel Leticia.

Su familia pide justicia y que investiguen negligencia por parte del personal, cuestionando al profesor sobre por qué la dejó ir sola al baño, aun cuando sabía que se sentía mal o por qué tardó tanto en reaccionar para ir a buscarla.

Acá les dejamos el reporte de María de los Ángeles Velasco, reportera de Imagen Tv, con los testimonios de la familia de Itzel, cuyo caso debe ser atendido con perspectiva en el interés superior de la niñez:

Te puede interesar