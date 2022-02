¡Eso! Emiten la primera acta de nacimiento no binaria en la historia de México

Muy buenas noticias. El pasado 21 de febrero, por primera vez en México, el Registro Civil de Guanajuato expidió la primera acta de nacimiento que reconoce el género no binario.

Por medio de sus redes sociales, el activista Fausto Martínez compartió un poco de todo el proceso que llevó para obtener su acta de nacimiento con el género no binario. Todo comenzó luego de que el INE le negara a él y a otras personas que la credencial de elector apareciera con género no binario.

La primer acta no binaria en México

De acuerdo con el activista, el asunto comenzó cuando el pasado 24 de septiembre junto con otres personas acudió al INE para pedirle que en la credencial de elector, que es un documento de identificación, apareciera no binario en lugar de sexo.

El INE negó lo anterior con el argumento de que en los documentos que presentaron, el acta de nacimiento y el CURP, no se especifica el género. Entonces se acercaron a la organización Amicus, que se dedican a acompañar a personas trans en el proceso de cambio de documentos. Y se logró.

Se comenzó con el proceso de amparo y finalmente el juez de distrito falló a favor del cambio.

“Siempre lo he dicho lo que no se nombra no existe. Por ello la transcendencia de este hecho el estado mexicano reconoce que las personas no binarias existimos y con ello somos objeto de derechos y obligaciones“, escribe en sus redes sociales.

Por medio de un comunicado, la organización Amicus aclaró varios puntos sobre esta sentencia. Para empezar, la sentencia de este juicio de amparo solo tiene consecuencias para quien la promovió.

Lo que sí es que a partir de esto, las personas queer o no binarias registradas en Guanajuato podrán lograr su reconocimiento solo después de agotar un juicio de amparo.