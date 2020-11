EU “devolvió” a Cienfuegos a cambio de que México arreste a un líder del narco: Reuters

Eso de que Estados Unidos retirara todos los cargos contra Salvador Cienfuegos y nos lo “regresara” por aquello del respeto entre naciones y que en una de esas lo juzgarán acá, nos pareció muy extraño a todos. Pero una agencia internacional de noticias de mucha reputación consiguió un supuesto testimonio que nos aclararía más la cosa.

Resulta que Reuters publicó este viernes que México y Estados Unidos no sólo hablaron de respeto a las instituciones de justicia mexicanas y todo eso para que se desestimaran los cargos contra Cienfuegos. Al parecer, el trato también incluiría un compromiso de las autoridades de nuestro país con respecto al narcotráfico.

EU soltó al General a cambio de un “objetivo primordial”

De acuerdo con lo publicado por Reuters, “una fuente mexicana de alto nivel” declaró que México se comprometió con el fiscal General de Estados Unidos, William Barr, a detener a un líder del narco a cambio de que se desestimaran los cargos contra Salvador Cienfuegos.

“México se comprometió a colaborar con Estados Unidos en la captación de un objetivo primordial”, señaló la fuente citada. Por temor de poner en riesgo la investigación, prefirió no dar nombres ni pistas sobre si el Gobierno de México ya tiene en la mira a alguien, únicamente aseguró que el objetivo ha traficado grandes cantidades de fentanilo a EU.

En la lista de los narcotraficantes más buscados más por la DEA en este momento figuran los nombres de Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho“, y uno de los hijos de “El Chapo” Guzman, Jesús Alfredo Guzmán Salazar el “Alfredillo”.

SRE dice “desconocer” esta parte del acuerdo por Cienfuegos

Daniel Millán Valencia, director de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), habló con Reuters al respecto pero dijo desconocer ese acuerdo para la captura de algún capo del narco… “lo que acordamos fue mantener un frente unido contra el crimen y la cooperación que respete la soberanía de cada país”.

Por otra parte, un portavoz del Departamento de Justicia estadounidense respondió a la petición de comentarios sobre este supuesto acuerdo y se limitó a reiterar que los motivos de que su país “soltara” a Cienfuegos fueron meramente diplomáticos, “en una señal de confianza en la justicia mexicana”.

¿Será que este supuesto acuerdo nomás no es real, o en los siguientes días seremos testigos de la captura de un peso pesado del narco? No lo sabemos por ahora, pero de que esta historia no ha terminado, no ha terminado…