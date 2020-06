Acusan que un hombre murió en el piso de una clínica del ISSSTE tras negarle la atención médica

Este viernes se dio a conocer una historia bastante fuerte que dejaría al descubierto las carencias en materia de atención médica que muchos acusan en diversas clínicas del país. Una mujer identificada como Alyanid Sánchez, compartió un video donde acusa que su padre murió en el piso de una clínica COVID del ISSSTE porque presuntamente en ésta se le negó la atención médica durante varias horas.

“Se acaba de morir mi papá y vean cómo está. No se vale, no es justo”, dice entre lágrimas Alyanid Sánchez, la hija del hombre que se encuentra sin vida en el suelo de una clínica del ISSSTE, ubicada en Comitán, Chiapas. “No nos quisieron atender (…) estuvimos viniendo desde la madrugada y no hubo atención. Cuídense por favor, porque no hacen nada las autoridades de salud”, expresa.

Según la acusación que Alyanid hizo por medio de redes sociales, el personal de la clínica se negó a atender al paciente bajo el argumento de que no contaban con el oxígeno para ello. Sin embargo, en el video se observa un tanque de oxígeno junto al cuerpo sin vida del hombre.

Además, la mujer también acusó en un par de ocasiones durante su video, que el personal del ISSSTE que labora en el lugar decidió esconderse, lo cual menciona mientras muestra con su cámara los escritorios vacíos del lugar. “…aquí está mi papá, ni siquiera en una camilla, no nos ayudaron a bajarlo”, dijo.

Acá te dejamos el video. El cuerpo del hombre luce cubierto en todo momento, pero no deja de ser un contenido sensible para el que se recomienda mucha discreción.

La versión de la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud del estado de Chiapas emitió un comunicado horas después donde niega las acusaciones de Alyanid Sánchez. Según informaron, al paciente no se le negó la atención, lo que sucedió fue que el hombre llegó sin vida a la clínica del ISSSTE.

“De acuerdo al personal directivo y médico en turno, el paciente fue ingresado asistido por sus familiares, se procedió a aplicar el protocolo de valoración y se les informa que desafortunadamente no presentaba signos vitales ni repuesta“, detalló la Secretaría. “Momentos después, la familia decide bajar el cuerpo de la camilla hospitalaria para ponerlo en el piso de la sala de espera señalando no estar de acuerdo con la información brindada“, señala el comunicado.

La Secretaría de Salud de Chiapas también informó que, de manera preliminar, la muerte pudo ser originada por un infarto agudo al miocardio, aunque la causa precisa aún debe ser determinada por la autoridad correspondiente.

Pero Alyanid Sánchez, nuevamente por medio de su cuenta de Facebook, aseguró que la versión brindada por la Secretaría de Salud es falsa. “¡Esto es una mentira rotunda! Secretaria de Salud, me quedas a deber mucho (…) Primero deben de verificar porque entre todos se aventaban la bolita. (…) Mi dolor es grande y mi familia no acepta ese comunicado“, escribió.